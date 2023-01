Il papà di Fedez è uno chef, le cotolette più leggere di sempre: pronte in pochissimi minuti

Avete mai mangiato le cotolette senza carne? Ecco l'idea perfetta per una cena leggerissima e gustosa. Il papà di Fedez colpisce ancora.

Franco Lucia è uno dei volti più noti sui social network e non solo perchè è il papà del rapper Fedez. Le sue ricette sono famosissime su Instagram dove ha aperto un profilo dedicato proprio agli esperimenti culinari. Non mancano ovviamente gli scatti insieme ai suoi nipotini con cui trascorre moltissimo tempo. Nonno Franco questa volta ha però deciso di stupire tutti con una ricetta diversa dal solito che vede protagoniste le classiche cotolette alla milanese ma senza carne.

Quante volta abbiamo voglia di una cena leggera e semplice da preparare? Le cotolette di finocchio sono quello che fa al caso nostro e soprattutto molto semplici da realizzare. Scopriamo gli ingredienti che servono per cucinare questo piatto.

INGREDIENTI COTOLETTE DI FINOCCHIO

Finocchi tagliati a fette

Pan grattato

Uova

Sale q.b.

olio extravergine d'oliva q.b.

Le cotolette di finocchio di chef Franco Lucia: buone e facilissime da preparare

Cominciamo subito a pulire i nostri finocchi, si tratta di un ortaggio buonissimo e con tante vitamine. Questo piatto è dunque ideale anche per i più piccoli e per rendere la verdura molto più gustosa alla vista e al palato. Taglia i finocchi lavati e puliti a fette per poi sistemarli su una teglia in attesa di essere impanati.

A parte sbattiamo le uova e aggiungiamo del sale. Per una versione più saporita possiamo aggiungere anche formaggio e pepe. A parte distribuiamo il pan grattato e poi procediamo con l'impanatura. Impaniamo i finocchi prima nell'uovo e poi nel pan grattato per poi posizionare le cotolette su una teglia con carta da forno. Aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva a filo su ogni cotoletta di finocchio e mettiamo in forno. Cuociamo a 180° in forno fino a quando le cotolette non saranno dorate al punto giusto. Il piatto è pronto per essere gustato insieme ad amici e parenti per una cena leggera e gustosa.

LEGGI ANCHE>>>L'aperitivo di Franco Lucia, il papà di Fedez stupisce ancora: "Facilissimo da preparare"