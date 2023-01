Sanremo 2001, ricordate cos'è accaduto sul palco a Giorgia e Elisa? Non è mai più successo

Elisa e Giorgia sono tra le voci più amate in Italia: ecco cosa successe nel 2001 proprio sul palco dell'Ariston.

I social network non dimenticano e proprio in occasione del concerto su Rai 2 di Elisa Toffoli il web è esploso con ricordi e momenti indimenticabili della sua carriera. La cantante ha ospitato sul palcoscenico di Roma moltissimi amici con cui ha condiviso momenti indimenticabili durante la sua carriera. In molti si sono accorti dell'assenza di Giorgia ma niente paura, le due cantanti sono legatissime e spesso condividono momenti di spensieratezza insieme sui social. Il loro incontro risale al Festival di Sanremo del 2001 dove successo qualcosa di davvero inaspettato.

Quell'anno Raffaella Carrà presentava il Festival e in gara c'erano due giovanissime Giorgia e Elisa con due brani che ancora oggi fanno parte della storia della musica italiana. Giorgia cantava "Di sole e d'azzurro", canzone incredibile che si aggiudicò una standing ovation che ancora risuona nelle orecchie degli amanti di Sanremo. Elisa si dimostrava la grande scoperta dell'anno, fino a quel momento la cantante aveva sempre cantato canzoni in inglese ma la sua "Luce" illuminò il palcoscenico dell'Ariston. Scopriamo perché questo momento è ritornato alla mente degli utenti sui social network.

Elisa e Giorgia insieme a Sanremo 2001: un momento così nessuno lo ricorda

Le due canzoni presentate dalle cantanti collezionarono grandissimo successo ed è per questo che in molti oggi ricordano che ci fu un pari merito sul palco dell'Ariston. A dire il vero non fu proprio così. Quell'anno vinse Elisa con Luce e Giorgia si posizionò al secondo posto ma per gli italiani è andata diversamente. Per molti infatti quello resta un par merito considerando la grande potenza delle loro canzoni e soprattutto delle loro voci.

Ah sì, “Luce” del Sanremo 2001.

L’unico anno in cui vinsero due canzoni (“Luce” e “Di sole e d’azzurro”), per la prima volta nella storia del Festival ci fu un ex aequo #AnIntimateNight pic.twitter.com/0zavovdf3Y — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 5, 2023

Twitter ricorda quel momento facendo riferimento proprio a una doppia vittoria che anche se tecnicamente vede Elisa al primo posto conferma il successo delle due artiste. Al terzo posto c'erano i Matia Bazar ma a stupire fu anche qualcosa che avevano in comune le due canzoni 'vincitrici'. Entrambe vedevano tra gli autori dei testi Zucchero che festeggiò la vittoria insieme alle due cantanti sul podio. Oggi sono tanti i fan che chiedono il ritorno delle due artiste insieme, il 2023 potrebbe essere l'anno di un duetto? Lo scopriremo presto ma intanto dopo il ritorno di Elisa a Sanremo questa è la volta di Giorgia che certamente stupirà tutti con la sua voce.

