Che Dio ci aiuti 7, lo spoiler della prima puntata: "Ci sarà un matrimonio" - Video

Cosa succederà nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti? Ecco l'anticipazione della primissima puntata che vedrà un matrimonio in vista.

L'attesa per la nuova stagione di Che Dio ci aiuti è alle stelle e protagonisti indiscussi saranno Pierpaolo Spollon e Francesca Chillemi. I due attori nella serata di ieri sono apparsi alla Lotteria Italia insieme ad Amadeus per una serata evento davvero speciale. Insieme alla loro presenza però hanno portato in prima serata anche un'anticipazione della prima puntata. Sappiamo per certo che Elena Sofia Ricci abbandonerà la serie e che il convento sarà nelle mani di Azzurra ma nessuno immaginava che ci sarebbe stato un matrimonio in vista.

Tra i protagonisti non mancherà Suor Costanza con il talento di Valeria Fabrizi, storico volto della serie tv. Un nuovo ingresso si appresta a conquistare il pubblico, quello di Suor Teresa. Si tratta di un personaggio un po' misterioso che di certo nasconderà grande sorprese. Per chi se lo fosse perso ecco il video di anticipazione andato in onda ieri sera ai Soliti Ignoti che ha lasciato tutti a bocca aperta.

"Un matrimonio in convento": l'anticipazione di Che Dio ci aiuti 7

Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon anche ieri sera hanno catturato il pubblico di Rai Uno con la loro simpatia che è davvero inconfondibile. I due sono protagonisti di diverse scene sul set e ieri sera è andato in onda un estratto molto curioso che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nella scena trasmessa durante la lotteria Italia vediamo Emiliano intento a organizzare il suo matrimonio. Una notizia che nessuno si aspettava considerando che l'ultima esperienza amorosa del giovane educatore si è conclusa con un abbandono da parte di Monica che si è innamorata di Nico. Questa volta possiamo notare sguardi dubbiosi tra Azzurra e Emiliano che di certo stanno tramando qualcosa alle spalle di Suo Angela. La futura moglie dello psicologo è Elisabetta detta anche "La moglie perfetta". Esisterà davvero questo personaggio? Lo scopriremo a partire da giovedì 12 gennaio in primissima serata. Chissà se questo matrimonio si farà o è solo una delle altre idee strambe di Suor Angela.

