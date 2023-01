Che Dio ci aiuti 7, Pierpaolo Spollon: "Vi anticipo un segreto sul mio personaggio"

La settima stagione di Che Dio ci aiuti è in arrivo: ecco cosa combinerà Emiliano nel convento più famoso della tv.

Pierpaolo Spollon tonerà in Che Dio ci aiuti 7 da protagonista assoluto al fianco di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Nelle stagioni precedenti il suo personaggio non è esploso completamente ma questa volta pare che prenderà lui il posto di braccio destro di Suor Angela e poi di Azzurra. Il 12 gennaio la fiction comincerà su Rai Uno in prima serata ma finalmente Pierpaolo ha regalato una piccola anticipazione ai sui fan sui social che fa ben sperare il pubblico a casa.

Che Dio ci aiuti è una delle serie tv più attese del 2023 e certamente a fare scalpore sarà innanzitutto l'addio di Suor Angela. Sarà una sensazione che abbiamo già provato con Terence Hill in Don Matteo 13 ma non è detto che questo sia solo un arrivederci per Elena Sofia Ricci. Emiliano è l'educatore che nelle scorse stagioni era innamorato di Monica. Oggi lo ritroveremo in una veste diversa ma soprattutto in molti attendono le scene divertenti insieme a Francesca Chillemi. Scopriamo l'ultimo post dell'attore che ha scatenato i fan di Instagram.

Pierpaolo Spollon diventa #Emily sui social: cosa dobbiamo aspettarci dal suo personaggio

Come sempre l'attore di Che Dio ci aiuti riesce a far sorridere i suoi follower con siparietti e battute divertentissime. Emiliano è l'educatore che affiancherà prima Suor Angela e poi Azzurra nella guida del convento. Il trend si è ormai esteso sui social ed è noto a tutti che questo personaggio avrà una sfida durissima da vincere: trovare una gioia.

L'attore si mostra sui social intento a leggere il copione e a trovare una gioia appunto. Sarà questa la missione dell'educatore sfortunato in amore ma a quanto pare scopriremo un nuovo lato della sua personalità. Spollon rivela "Non ho certezza ma neanche dubbi", non si sbottona troppo ma anticipa la centralità del suo personaggio come annunciato anche dal promo trasmesso in televisione. A quanto pare l'unica cosa da fare è attendere l'arrivo del 12 gennaio ma di certo Emiliano si occuperà personalmente della trasformazione di Suor Angela. Tutto questo avrà a che fare con l'addio della protagonista? Lo scopriremo molto presto.

