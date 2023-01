Massimo Ranieri in lacrime a Roma: "Non me l'aspettavo", l'annuncio ha stupito tutti

Il cantautore e attore napoletano ha ricevuto un'onorificenza molto prestigiosa: la commozione di Massimo Ranieri lascia tutti a bocca aperta.

Si è definito "Un operaio dello spettacolo" ed è con queste parole che Massimo Ranieri si è lasciato andare alla commozione ieri sera a Roma. In questi lunghissimi anni di carriera il cantante ha conquistato il pubblico che ancora oggi continua a seguirlo con affetto e dedizione. Il giovane ragazzo dalla voce potente in gara a Sanremo si è trasformato in questi anni in uno dei riferimenti più amati del teatro italiano.

Le sue esibizioni sono veri e propri show a 360° tra canto, danza e recitazione. Anche in televisione si è dimostrato un fuoriclasse e i tour in giro per l'Italia sono sempre sold out. Il web lo celebra ogni giorno proprio con estratti dei suoi concerti in cui è difficile vederlo fermo in un solo posto. Ranieri ha stupito tutti in questi anni e continua a farlo anche fuori dal palcoscenico. Il cantante infatti ha ricevuto un'onorificenza che nessuno si sarebbe mai aspettato, lui per primo che ha commentato con commozione questo dono da parte dello Stato italiano.

Massimo Ranieri: l'onorificenza come Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, le parole dell'artista

Il prefetto Frattasi consegna il prestigioso riconoscimento a Massimo Ranieri spiegando il grande ruolo che ha avuto in questi anni la sua arte per l'Italia. Il cantante napoletano ha incarnato alla perfezione la Costituzione Italiana trasformando il suo talento nell'arte di tutti tra teatro e musica. Il cantante si è mostrato davvero emozionato alla cerimonia che lo ha eletto Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ranieri si dice felicissimo ma allo stesso tempo ammette che non si sarebbe mai aspettato un premio del genere. Si definisce un operaio dello spettacolo italiano al servizio del suo pubblico ma non è tutto. Il cantante dopo aver ringraziato il pubblico spera di continuare la sua carriera ricevendone sempre lo stesso affetto. Un'onorificenza che rende felice l'artista ma che non è un punto d'arrivo. A quanto pare Ranieri è intenzionato a continuare la sua carriera nel mondo dell'arte come ha sempre fatto. Non dimentichiamo anche le sue interpretazioni come attore di teatro che resteranno per sempre indelebili nella storia della commedia italiana.

