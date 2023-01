Aurora Ramazzotti contro il ritorno di una tendenza beauty: "Non fatelo, io ci sono già passata"

Conoscete la tendenza delle 'Skinny Brows'? Ecco cos'è e per quale motivo Aurora Ramazzotti non è d'accordo!

Fino a qualche anno fa era una delle tendenze più in vista nel mondo del make-up e del beauty. Si chiamano Skinny Brows o meglio conosciute in Italia come sopracciglia ad ali di gabbiano. Oggi la moda delle sopracciglia è completamente rivoluzionata rispetto al passato. Le ultime tendenze preferiscono una linea più dritta e sopracciglia più folte e coloratissime. Insomma esattamente il contrario di ciò che succedeva nella prima metà degli anno 2000.

Da qualche mese la tendenza delle sopracciglia a forma di ali di gabbiano sembra ritornata ma a catturare la nostra attenzione è un post di Aurora Ramazzotti. La conduttrice è famosa per le sue testimonianze sui social e questa volta a finire nel mirino è proprio la tendenza skinny brows che ha provato sulla sua pelle. La Ramazzotti mostra a tutti una foto inedita della sua adolescenza e racconta cosa le è successo.

Aurora Ramazzotti, la foto stravolge tutti: "Non fatelo"

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha buoni motivi per sconsigliare questa tendenza ai suoi follower. La testimonianza che decide di raccontare sui social riguarda proprio la sua adolescenza. Aurora mostra una foto in cui aveva le famose sopracciglia a forma di ali di gabbiano ma spicca un messaggio fondamentale: "NON FATELO".

La conduttrice racconta che in quegli anni la moda era molto diffusa e anche lei decise di procedere con la ceretta a eliminare i peli delle sua sopracciglia per averle sottili e allungate. Il risultato è che per farle crescere ci ha messo anni e ancora oggi sul suo volto sono presenti alcuni buchi che non ricresceranno mai. Nonostante il mondo dell'estetica sia andato avanti non è necessario rovinare la forma delle sopracciglia con pratiche invasive che potrebbero creare danni. A quanto pare non tutte le mode sono oro che luccica e vale la pena stare attenti prima di seguirle.

Oggi la Ramazzotti ha ottenuto una forma più omogenea e forma ma porta ancora con sé i danni delle sopracciglia rase al suolo dalla ceretta. Vale davvero la pena rovinarle? A quanto pare sembra proprio di no.

