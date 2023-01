Fabio Fazio e Liliana Segre per la prima volta su Rai Uno: "Saremo in diretta proprio da quel binario"

Il conduttore di Che Tempo che Fa e la senatrice Liliana Segre protagonisti di un evento televisivo unico: ecco quando andrà in onda.

Non è la prima volta che la senatrice Liliana Segre e il conduttore Fabio Fazio compaiono insieme in tv ma questa volta ci sarà un evento speciale su Rai Uno che attende il pubblico. L'occasione sarà quella del 27 gennaio e cioè la Giornata della Memoria che ogni anni viene celebrata in tutto il mondo in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Una data che porta con sé tristezza ma anche molta verità difronte alla quale ciascuno resta in silenzio.

Ieri in Rai è apparso il promo dell'evento in diretta che vedrà protagonista Fabio Fazio. Il conduttore è come sempre impegnato nel suo programma Che Tempo che fa, tra interviste prestigiose come quella a Papa Francesco ma anche in momento di intrattenimento come il suo tavolo. Da Fazio non mancano ministri, politici, scrittori, attori, registi e anche musicisti. Insomma tutte le personalità più importanti in Italia passano da lui ma questa volta è il conduttore che ritornerà su Rai Uno in prima serata accompagnato proprio dalla senatrice.

La giornata della memoria: insieme a Liliana Segre sul luogo della sua partenza

Lo scorso anno abbiamo visto Chiara Ferragni visitare insieme alla senatrice Liliana Segre il Binario 21, esattamente il punto in cui la Segre bambina partiva per i campi di sterminio. Era il 30 gennaio del 1944 e la senatrice era solo una bambina in viaggio verso la morte che per fortuna non ha trovato. La sua famiglia però non è stata altrettanto fortunata e proprio il 27 gennaio il conduttore guiderà il pubblico attraverso le parole della Segre.

Fabio Fazio e la senatrice Liliana Segre presentano #Binario21.

Fazio sarà in diretta proprio dal Binario 21 insieme alla senatrice per un racconto che sarà diverso dalle altre volte. Spesso nel giorno della Memoria le reti televisive trasmettono documentari e film per celebrare le vittime di quell'orribile strage. Questa volta il pubblico sarà guidato dalla senatrice e da Fazio verso il luogo della partenza esattamente sotto la stazione di Milano. Un evento davvero unico che la Rai ha deciso di promuovere all'inizio di questo 2023 e che certamente lascerà tutti a bocca aperta. Non resta che attendere l'appuntamento che sarà in prima serata e in diretta.

