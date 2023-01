La città più visitata al mondo nel 2002, flop per Londra e Parigi: la classifica ufficiale

Qual è la città più visitata del 2022? A stupire è il primo posto che va oltre i confini di Francia e Inghilterra. Ecco la classifica ufficiale.

Il turismo è in forte crescita soprattutto dopo la pandemia che ha paralizzato il mondo intero penalizzando che si è dimostrato tra i più colpiti. Per fortuna i cittadini del mondo hanno ripreso a viaggiare e come sempre la voglia di scoprire città e luoghi nuovi è alle stelle. Il 2022 è stato dunque un anno abbastanza fruttuoso per il turismo ma in molti si chiedono, qual è la città più visitata al mondo?

Negli anni scorsi l'Europa dominava le classifiche con città iconiche come Londra o Parigi. Questa volta invece non è così. La classifica mostra un cambiamento piuttosto notevole ma senza dimenticare le perle del nostro continente. Scopriamo dunque qual è la città più visitata al mondo nel 2022 ma anche la posizione di tutte le altre. Ecco la classifica ufficiale.

La classifica delle città più visitate al mondo nel 2022: è lei la regina questa volta

Sveliamo subito il primo posto che vede protagonista la capitale della Thailandia. Stiamo ovviamente parlando di Bangkok che ha registrato 22.780.000 arrivi da parte di cittadini internazionali. Un vero e proprio record che riporta le bellezze della Thailandia al primo posto nel mondo. Subito dopo in classifica arriva la capitale francese, è Parigi la prima città europea più visitata quest'anno. Terzo posto per Londra che non perde il suo fascino con le sue tradizioni.

Sale al quarto posto Dubai che in questi ultimi anni sta conquistando molti visitatori che si apprestano a voler scoprire una città diversa dal solito. Quinto posto per Singapore ma a stupire è il sesto posto con la perla della Malesia, stiamo ovviamente parlando di Kuala Lumpur. New York arriva solo al settimo posto ed è la prima città degli Stati Uniti più visitata al mondo nel 2022 con 13.700.000 turisti, un numero che si stacca notevolmente dalla capitale thailandese.

Ottavo posto per Istanbul in Turchia e nono per Tokyo in Giappone. Chiude la classifica Antalya ancora in Turchia. Sembra proprio che ogni anno le preferenze dei cittadini del mondo siano diverse, cosa ci aspetterà nel 2023?

LEGGI ANCHE>>>>"Non scuotete i vostri bambini": l'allarme dei medici, cos'è successo ai due neonati in coma