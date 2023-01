Ornella Muti, quanto costa alloggiare nel suo hotel preferito a Napoli? Puoi andarci anche tu

La star del cinema italiano ha pubblicato alcuni scatti di un soggiorno davvero speciale: ecco qual è il suo hotel preferito nella città partenopea.

Ornella Muti non è solo la diva del cinema che tutti ricordiamo in pellicole che resteranno nella storia del mondo. Oggi l'attrice è anche una vera e propria star dei social network e guai ad affermare il contrario. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e sono molti i post che Ornella pubblica con scatti dei suoi look ma non solo. La Muti è amata soprattutto per i ricordi che condivide sui social.

Estratti di film, scene cult della storia del cinema e tanto altro, sono questi i contenuti più amati dai fan della Muti. Non mancano video in compagnia di Adriano Celentano nei tantissimi film che li hanno visti protagonisti. Oggi Ornella è spesso accompagnata da sua figlia Naike Rivelli e le due in questi giorni hanno soggiornato nella splendida città di Napoli. Qual è l'Hotel di cui non possono fare a meno ogni volta che sono in visita nel capoluogo campano? Ecco tutti i prezzi di questa struttura che vi lascerà senza parole.

Ornella Muti, il suo hotel a Napoli è alla portata di tutti: ecco dove si trova

I proprietari della struttura hanno pubblicato uno scatto in compagnia di Ornella Muti e Naike Rivelli proprio al loro arrivo in hotel. L'attrice e sua figlia hanno soggiornato in città all'hotel Gold Tower Lifestyle, un gioiellino che promette comfort e servizi in una delle perle del sud Italia. Quanto costerà un soggiorno nel posto del cuore di Ornella Muti? Niente paura, i prezzi non sono impossibili!

Per una camera Deluxe ovviamente arredata per due persone il costo di una notte parte da circa 119 euro. Un soggiorno che è al pari con i costi italiani e che si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti. Certo è che bisogna tener conto delle stagioni ma le offerte sono sempre dietro l'angolo per chi riesce a spulciare in tempo sul web. La Muti si concede il suo soggiorno in una città che ama molto e che ha tanto da donare a chi la visita. Potrà essere dunque Napoli la meta del prossimo viaggio?

