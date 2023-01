C'è Posta Per Te: il primo ospite della puntata di domani è proprio lui! fan in delirio

Pronti per una nuova stagione di C'è Posta Per Te? L'iconico programma di Maria De Filippi comincia proprio domani.

Maria De Filippi ha mostrato, quando ai tempi conduceva solo Uomini e Donne, di essere una brava mediatrice. Giusta, oggettiva e sempre pronta ad immedesimarsi ed entrare nella psiche altrui, Maria ha capito che questo poteva essere un talento da dover sfruttare in un altro programma televisivo. Nascono i postini, le lettere e le riconciliazioni familiari e non solo. Ormai il programma che ci fa compagnia il sabato è diventato una ragione per star a casa e non solo riflettere e commuoversi ma anche ridere a crepapelle. Un esempio è quello degli anziani che dopo anni cercano di ritrovare il loro primo amore e le persone si ricordano o riescono a riconoscerli dopo tanti anni.

Lo scopo delle lettere che Maria manda ai diversi partecipanti hanno diverse motivazioni: abbiamo visto che ci sono famiglie che dopo anni si riuniscono, alcune perché finalmente dopo anni si ritrovano, altre invece che cercano di sbollentare la rabbia e voltare pagina. Non mancano nemmeno le sorprese: spesso dei genitori o fidanzati ricevono dai loro cari inaspettate sorprese. Queste sono storie che mostrano come, nonostante le difficoltà della vita, le persone che si amano continuano a sostenersi e supportarsi. È proprio in queste occasioni che spesso Maria chiama anche dei volti noti del mondo dello spettacolo che spesso lasciano anche un piccolo regalo alle famiglia.

C'è Posta Per Te: ecco il primo ospite di Maria De Filippi. È un attore famosissimo!

Di solito le prime puntate di C'è Posta Per Te iniziano sempre col botto: tradimenti, corna, persone che si sono offese e altre disposte a perdonare. Nella prima puntata c'è di solito un bel mix di racconti. Maria come sempre prima che iniziano i confronti, racconta, camminando avanti e indietro la storia che andremo a scoprire. Spesso le persone scrivono semplicemente per fare dei regali. Quando Maria infatti dice 'Questa è la storia di un regalo' oltre ad un commuovente racconto i veri fan del programma si aspettano già un ospite speciale.

Tantissimi sono i volti che abbiamo visto in questi anni non solo di star italiane ma anche internazionali. Nella puntata che andrà in onda domani, Maria ha deciso di iniziare col botto: l'ospite famoso è...

Can Yaman! Dal suo profilo Instagram ha già confermato la sua presenza in studio e non vediamo l'ora di scoprire chi 'riceverà' questo bellissimo regalo.

