Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Benevento?

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli ci sono nuvole rotte. La temperatura media è di 14.91 gradi Celsius, con una minima di 8.63 gradi Celsius e una massima di 15.8 gradi Celsius. L'umidità è sopra alla media del 62% e la velocità del vento ora misura 2.74 km/h con un 59% di nuvolosità presente nell'atmosfera. In base a questo meteo, oggi a Napoli si possono fare molte cose all'aperto: passeggiare in un parchetto o lungo i viali alberati, gustare una pizza godendosi l'atmosfera di una bella città, praticare attività motoria e sportiva. Il clima mite con le nuvole sparse consente anche di visitare musei e luoghi di interesse storico-culturale senza preoccupazioni. Insomma, non mancano possibilità per trascorrere un piacevole giorno a Napoli!

Avellino

Il clima a Avellino è sereno, con un cielo limpido e trasparente. L'umidità è del 61%, la temperatura media è di 13,81°C, mentre la temperatura minima è di 6.35°C ed il valore massimo è raggiunto a 14.24°C . La velocità del vento è di 1.85km/h e la percentuale di nuvolosità presente nella zona risulta essere dello 2%. Oggi, con il meteo a Avellino sereno, limpido e trasparente, l'umidità del 61%, la temperatura media di 13.81°C, la temperatura minima di 6.35°C ed il valore massimo raggiunto a 14.24°C e una velocità del vento di 1.85 km/h con un 2% di nuvolosità presente nella zona, ci possiamo preparare ad una giornata calda e piacevole da trascorrere all’aperto o in giro per i sentieri paesaggistici circostanti la zona.

Caserta

Il tempo a Caserta è coperto, con pochi nuvoli. L'umidità è del 62%. La temperatura media è di 14.89 gradi Celsius, con una minima di 6.43 e una massima di 15.46 gradi Celsius. La velocità del vento è di 1.83 km/h e la percentuale della nuvolosità si aggira sul 16%. In base a questo meteo, oggi si può fare una passeggiata all'aperto, facendo attenzione a non esagerare se si sente troppa umidità. La temperatura è relativamente mite e l'aria è piuttosto calma con solo 1.83 km/h di velocità del vento. Approfittate della pochissima nuvolosità per ammirare il cielo ed apprezzare lo spettacolare panorama che circonda Caserta!

Salerno

A Salerno c'è bel tempo: il cielo è sgombro. L'umidità è del 61%. La temperatura media è di 12.31°, con un minimo di 3.71° e un massimo di 12.47°. La velocità del vento è 1.96km/h ed il percentuale di nuvolosità è dello 0%. Con questo bel tempo a Salerno, potresti uscire al sole per goderti un po' di fresca aria mattutina e trascorrere la tua giornata all'aria aperta. Potresti fare una passeggiata nel parco o anche andare in bicicletta, dal momento che la temperatura è molto piacevole ed il vento è leggero. Puoi anche organizzare un picnic con gli amici o la famiglia, oppure portare fuori i tuoi amati animali domestici per divertirsi insieme.

Benevento

In questo momento a Benevento è una giornata limpida e il cielo è sereno. L'umidità è del 69%. La temperatura media è di 13,23°C, con minimi di 5,91°C e massimi di 14,15°C. La velocità del vento è di 3.02 km/h ed il cielo ha una percentuale di nuvolosità pari a 0%. Oggi è una giornata perfetta per godersi Benevento con cielo sereno e umidità del 69%! La temperatura media di 13,23°C ti regala ottime condizioni ideali per trascorrere la giornata all'aperto. Il vento soffia lentamente a 3,02 km/h e il cielo è limpido. Un bel giorno per fare un picnic, passeggiate all'aria aperta o prendere il sole al parco!

Paeestum

Oggi a Paestum c'è un clima sereno. Il cielo è chiaro e l'umidità è del 59%. La temperatura media si attesta sui 16,03°C con temperature minima di 7,77°C e massima di 16,12°C. La velocità del vento è di 2.06 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Oggi a Paestum potresti fare una passeggiata al parco, godendoti il clima sereno e limpido. Il tepore della temperatura media di 16,03°C renderà piacevole trascorrere la giornata all'aria aperta. La brezza leggera del vento con una velocità di 2,06 km/h sarà un complemento perfetto. Approfitta al massimo della giornata in questo splendido luogo!