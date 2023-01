2023, anno ricco di ponti: ecco tutte le date per organizzare una gita fuori porta

Il 2023 sarà un anno molto felice per i lavoratori e gli studenti: ecco tutte le date in cui cadono i ponti!

Il 2022 è stato 'cattivo' proprio all'ultimo. Durante le festività natalizie siamo sicuri che tantissime persone hanno storto il naso quando hanno scoperto che, dopo il ponte dell'immacolata, la vigilia sia di Natale che di Capodanno cadevano di sabato. Questo ha compromesso l'eventualità di fare nell'ultimo periodo dell'anno altri ponti. Nessuna settimana sulla neve a cavallo tra il 26 e il 31 per tantissime persone che sono dovute ritornare a lavoro. Eppure siamo qui per darvi una bellissima notizia. Sembra che il 2023 sarà un anno ricco di feste, visto che, i giorni rossi, capitano tutti in giorni strategici che permettono di far ponte. A gioire non saranno solamente gli studenti ma anche i lavoratori che possono approfittare di questi giorni che vi stiamo per segnalare per prenotare un viaggio o anche una gita fuori porta last minute!

Ponti 2023: ecco quando prenotare il prossimo viaggio! Segna tutte queste date

Oggi arriviamo purtroppo tardi ma siamo sicuri che per questa epifania che cade di venerdì, tantissimi hanno già pensato di fare i bagagli giovedì e fare 4 giorni in totale relax per 'smaltire' le feste. Dobbiamo poi aspettare fino ad aprile per i prossimi ponti: intanto Pasqua e Pasquetta capiteranno rispettivamente il 9 e 10 aprile ma oltre al lunedì non ci sono ponti in cui poter partire. Attendete qualche giorno perché il giorno della liberazione. il 25 capita di martedì: prenotate un bel viaggio di 4 giorni da sabato 22 a martedì 25 visto che lunedì sarà sicuramente ponte.

Arriva poi il primo maggio il lunedì: altro weekend, se le condizioni meteo lo permettono, di andare magari al mare. Se il tempo è ancora fresco possiamo approfittarne il 2 giugno che cadendo di venerdì, ci consente di prenotare altri tre giorni per un po' di relax. Per chi non ha le ferie a Ferragosto non temete, il 15 capita di martedì quindi da venerdì fino al martedì potete scappare al mare!

Il primo novembre invece sarà tutto da scoprire, capitando di mercoledì il ponte potrebbe o riguardare il lunedì e martedì o giovedì e venerdì anche se cadendo nella settimana è molto difficile che ci verranno concessi tutti questi giorni di festa. Sperar però non costa nulla. L'immacolata quest'anno arriva di venerdì mentre se queste feste le abbiamo trascorse con la consapevolezza di tornare a lavoro, Natale capiterà rispettivamente di lunedì e martedì mentre solo il primo gennaio sarà di festa capitando di lunedì.

