Calze originali, non sempre la befana deve portare dolci: ecco delle simpatiche alternative

Quanti di voi hanno già aperto la calza della befana? Alcuni ci hanno trovato dolci, altri regali ma per l'anno prossimo non siate banali!

Com'è che si dice 'l'epifania, tutte le feste porta via'. Nonostante da bambini ci svegliamo e svuotiamo le calze piene zeppe di dolciumi, questa festa ha sempre avuto una vena malinconica: il ritorno a scuola, la fine delle vacanze e soprattutto tutti gli addobbi vengono di solito messi via. Una festa sicuramente dolce per tutti i dolcetti che ci regalano ma il retrogusto è decisamente amaro! C'è inoltre chi non vuole partire il nuovo anno facendo degli sgarri e chiede di non ricevere neanche una caramella in questi giorni. Alcuni fanno i regali mentre altri si sbizzarriscono con le idee più particolari. Avete mai pensato di riempire la calza in maniera originale? Ecco alcune idee da appuntare per il prossimo anno!

Epifania, l'anno prossimo non cedere alla tentazione: ecco come riempire in maniera originale la calza

Alcune persone, trovandosi in difficoltà, arrivano al giorno prima della befana a riempire la calza di dolciumi anche se si sa che il destinatario non ha nessuna intenzione di cedere alle tentazioni. Un'idea originale ed adatta sia a uomini che donne è quella di riempire la calza con calze e calzini: scegliere quelle con fantasia più particolari renderà sicuramente questa scelta non solo apprezzata ma anche super utile e divertente.

Per gli amanti della skin care, una calza con alcuni prodotti de La Spaonaria che costano dai 7 ai 10 euro, potrebbe essere una vera chicca. Chi ama il mondo beauty impazzirebbe nel ricevere una calza piena di acido ialuronico, vitamina c e tantissimi sieri.

Ottima potrebbe essere anche l'idea di riempirla di integratori: non solo per gli amanti della palestra ma anche per chi vuole prendersi cura del proprio corpo internamente. Un'idea potrebbe essere quella di scegliere gli integrato di Michelle Hunziker che sembrano essere un vero toccasana per depurare l'intestino e soprattutto eliminare la cellulite e rinforzare i capelli!

Se queste vi sembrano idee troppo costose potete sempre optare per un regalo fatto col cuore: riempire la calza con dei bigliettini con su scritti pensieri e 'favori da riscattare' potrebbe essere un'idea super carina!

