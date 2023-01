Amore: passioni, storie ed intrighi che caratterizzeranno il vostro 2023 in base al segno zodiacale

Segni zodiacali: ecco tutte le passioni e gli amori che caratterizzeranno il vostro 2023.

Sicuramente avrete letto tantissimi articoli che parlano di come sarà questo nuovo anno. Per chi crede nelle stelle e nei pianeti, molto probabilmente oggi il primo pensiero sarà stato quello di accorrere nella pagina del più grande esperto di stelle e leggere il vostro destino. Chissà se leggendo ciò che suggeriscono gli astri sono nati nuovi propositi per questo 2023. Moltissimi sicuramente hanno colto la palla al balzo per non rimandare più il progetto di una vita quando hanno letto 'buttatevi e accogliete le nuove prospettive'. Parliamoci, chiaro, il lavoro, la salute e in generale il futuro sono argomenti che interessano a tantissime persone ma non possiamo negare che molti sono interessati a scoprire cosa accadrà sentimentalmente in questo anno appena cominciato. Single, impegnati, sposati, divorziati, tutti vogliono scoprire cosa gli aspetta!

Amore: ecco cosa suggeriscono le stelle in base al tuo segno zodiacale

Acquario: l'inizio del tuo 2023 sarà particolarmente scoppiettante e molto, dobbiamo dirlo, eccitante. Che tu abbia un partner o no, sicuramente verrai travolto dalla passione. Attenti a giugno, Venere contrasterà col vostro segno e scombussolerà i vostri equilibri. Prima di prendere decisioni azzardate ricordatevi di questo avvertimento e ponderate ogni scelta.

Pesci: il vostro anno sembra apparentemente sereno ma non lasciatevi ingannare: proprio a marzo inizieranno i primi contrasti per chi si trova in una relazione che ormai dura da anni. Attenti inoltre a Saturno che cercherà di spingervi tra le braccia di qualcun altro: per i single è il momento giusto per approfittarne ma per le persone impegnate attenzione, i traditori non piacciono a nessuno!

Ariete: se siete impegnati sappiate che quest'anno sarà particolarmente soddisfacente. Momenti scoppiettanti sotto le lenzuola soprattutto per quelle coppie che ormai si erano fatte sopraffare dalla monotonia. Single, per voi sicuramente ci saranno notti di passione ma non dimenticate di concedervi solo alla persona che ritenete giusta: lo sappiamo che siete in cerca di un rapporto duraturo!

Toro: il 2023 rappresenta per chi si trova in una relazione un momento di cambiamenti. Quest'anno non avrete più le forze di litigare e lascerete semplicemente andare. Il desiderio di un rapporto felice peserà particolarmente e nonostante tutti i vostri tentativi molto probabilmente qualche toro quest'anno tornerà single. Per i tori single le stelle suggeriscono solo divertimento: niente relazioni in questo 2023.

Gemelli: amate la stabilità ma quest'anno, soprattutto in primavera ed estate sarà particolarmente friccicherello. Godetevi nuove esperienze con il vostro partner e cercate di uscire, almeno per una volta, dalla vostra confort zone. Per i single un solo avvertimento: non immaginate il matrimonio già al primo like ricevuto su Instagram!

Cancro: se per la prima metà dell'anno la vostra relazione sembrerà piatta e monotona, aspettate. Il resto dell'anno si preannuncia particolarmente romantico: per coppie che stanno insieme da anni forse è il momento di proporvi e progettare il matrimonio! Single: romanticismo anche per voi, forse nel 2023 troverete la persona giusta!

Leone: un sol consiglio, non fate il passo più lungo della gamba! Il vostro animo litigioso vi porterà spesso a scontrarvi con il partner. Sembra che solo a giugno, con l'entrata di Venere nel vostro segno la situazione si placherà. Single, per una volta, non pretendete sempre la ragione!

Vergine: Marte farà di tutto per creare disguidi con il vostro partner ma per fortuna interverrà Giove che darà il via ad un momento estremamente positivo. Si prospetta un'estate particolarmente bollente! Che tu sia single o impegnato, aspetta agosto!

Bilancia: ci dispiace ma il nulla cosmico fino alla prossima primavera. Se siete impegnati ci saranno tanti scontri mentre se siete single, amerete questa 'singletudine'. Avete bisogno di tempo per voi stessi, imparate in questo nuovo anno ad amare prima voi stessi.

Scorpione: questo sarà un anno pieno di sfide. Per le coppie preparatevi ad affrontare i peggior litigi mai vissuti nella relazione ma tranquilli, a meno che anche il vostro partner non sia del vostro stesso segno sembra che non ci sarà la rottura. Single, non vogliamo buttarvi già ma, mancano solo 364 giorni al prossimo anno!

Sagittario: vi piacciono le montagne russe? Quest'anno alti e bassi fino allo sbocciar delle prime rose. La primavera vi aiuterà a trovare stabilità ma sarà solo a giugno che troverete il vostro equilibrio, che siate in coppia o single, aspettate i mesi caldi.

Capricorno: volete provare ad andare contro natura e smettere di essere così razionali? Forse per vivere un anno ricco di passioni dovete, per una volta, seguire l'istinto. Mettetevi in gioco, soprattutto a giugno!

