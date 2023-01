Come digerire il cenone di Capodanno? Il rimedio della nonna è infallibile

Le feste sono un problema per il tuo stomaco? Ecco la soluzione perfetta per eliminare il senso di nausea e digerire alcool e cibo.

Le festività sono quasi finite ma il senso di pesantezza di stomaco potrebbe durare ancora a lungo. In questi giorni la nostra alimentazione viene totalmente stravolta con tantissimo cibo accompagnato da alcool. È facilissimo lasciarsi tentare dalle leccornie che in questi giorni affollano la nostra tavola e in molti casi le pause tra pranzo e cena neanche esistono. Qual è la soluzione migliore per digerire un pasto troppo pesante come nel caso di quelli nelle festività natalizie?

Innanzitutto il primo consiglio è quello di bere tantissimo soprattutto quando ingeriamo alcool fuori dalla norma o mangiamo cibo molto salato e fritto. L'ideale sarebbe anche quello di avviare un'alimentazione detox tra Natale e Capodanno ma se ancora non l'abbiamo fatto non è mai troppo tardi. Accogliere il nuovo anno con la pesantezza di stomaco non è certo il modo migliore per festeggiare ed è per questo che il rimedio della nonna si conferma tra i più infallibili di sempre con risultato senza precedenti.

Rimedio della nonna per digerire: nessuno aveva mai pensato allo zucchero

Spesso ci limitiamo a bere un bicchiere di acqua con bicarbonato ma a quanto pare il trucco della nonna si conferma ancora più infallibile. L'acqua è certamente il primo componente per favorire la digestione e idratarsi è il modo migliore per eliminare le scorie in eccesso soprattutto dopo i giorni di festa o il cenone di Capodanno.

Per preparare il rimedio della nonna basterà riempire un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente e versare all'interno un cucchiaino di zucchero. Giriamo fin quando non sarà completamente sciolto e poi aggiungiamo il succo di mezzo limone. A questo punto aggiungiamo anche un cucchiaino di bicarbonato per ottenere il risultato sperato. La nostra bevanda sarà pronta per essere bevuta tutta in un fiato e aiutare il corpo a digerire. Attenzione a limitare le bevande gassate e anche altri alimenti pesanti, al massimo scegliamo frutta e verdura che ci aiuteranno a ripristinare l'equilibrio del nostro corpo.

