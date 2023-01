Capodanno misterioso per Alberto e Charlene di Monaco: dove trascorreranno questa festa?

Alberto di Monaco ha rilasciato un’intervista veramente misteriosa. Sembra che questo Capodanno sarà riservato a pochi intimi!

Finalmente, dopo tantissime speculazioni sul loro matrimonio, sembra esser tornato il sereno tra il Principe Alberto e la sua bellissima sposa Charlene. Tutti i dubbi sulla loro relazione sono iniziati quando inaspettatamente, lo scorso Natale, Charlene ha lasciato i gemelli di soli otto anni con il padre durante questa bellissima festa. Tutti hanno pensato che a causa di continui tradimenti la donna fosse stata allontanata dal principato ma in realtà la verità era peggio di qualsiasi speculazione sul loro matrimonio. Charlene ha avuto gravi problemi di salute che l’hanno costretta a passare le feste lontana dalla sua famiglia.

Non appena ha recuperato alcune forze ed energie è stata proprio Charlene a chiarire l’importanza che ha avuto suo marito durante questo periodo. La donna ha ammesso che oltre a sentirlo costantemente, ha fatto un ottimo lavoro con i gemelli. Un matrimonio che finalmente, dopo le tante accuse, sembra finalmente vivere il suo lieto fine.

Alberto inoltre, poco prima di questo Natale, ha rilasciato un’intervista in cui parlava proprio dei regali che avrebbe fatto trovare alla sua famiglia sotto l’albero. Sembra che, grazie al giornalista ti People, Charlene quest’anno abbia avuto un doppio regalo, uno chiesto personalmente a suo marito e un altro invece fatto di nascosto per stupire la propria moglie.

Alberto e Charlene di Monaco sempre più misteriosi riguardo questo capodanno: ecco cosa ha dichiarato il Principe sui festeggiamenti per Capodanno

Come ogni Natale, escluso ovviamente quello dell’anno scorso in cui la famiglia si è dovuta separare a causa di forza maggiore, Alberto e Charlene insieme ai gemellini trascorrono la festa nel principato. I due sono rimasti a Monaco ma si sono presi una pausa dai continui impegni come eventi a cui devono presenziare. Per Capodanno invece quest’anno hanno deciso di rendere tutto più misterioso.

Intervistato da un giornalista di People, Alberto ha dichiarato che l’ultimo e il primo giorno del nuovo anno lo trascorrerà con la sua famiglia in un posto diverso. Ovviamente ha stuzzicato la curiosità del giornalista ma ha semplicemente risposto che per ora non poteva rilasciare nessun indizio sulla meta che tutti i membri della famiglia hanno scelto per questa festa. Alla domanda del clima della destinazione Alberto ha risposto semplicemente con un: “Mi dispiace di non poterti dire di più”, promettendo che a gennaio racconterà lui stesso il resoconto di questa vacanza.

