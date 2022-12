Ilary Blasi vola a Dubai ma Totti non è da meno: destinazione da sogno con la sua Noemi

Se in questi giorni si è parlato del bellissimo viaggio a Dubai di Ilary Blasi, ecco che cattura nuovamente l'attenzione il suo ex marito con la nuova compagna.

Da quando hanno annunciato la separazione, Ilary ha sempre avuto pronto il passaporto per scappare forse dai continui rumors. A meno di 24 ore dall'annuncio, insieme ai figli è 'scappata' in Tanzania: l'estate è continuata poi sulle sul litorale laziale, sulle Dolomiti e anche a casa dei parenti. L'ottavo Re di Roma, invece, è sempre rimasto nella capitale in cerca della sua nuova casa. Il suo nuovo nido d'amore in cui attualmente vive con la compagna Noemi Bocchi, è stato reso noto dalla stessa quando in occasione delle feste ha mostrato su Instagram gli addobbi natalizi. Un bellissimo attico con arredi moderni, pieni di luci e vetrate che affacciano sulla sua amata città.

Ilary è da pochissimo uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma Bastian. Dopo aver trascorso il Natale con i parenti i due hanno preparato nuovamente le valigie e sono 'approdati' a Dubai dove la conduttrice posta ogni giorno foto con paesaggi meravigliosi e cene in ristoranti extra lussuosi. Totti oggi è stato beccato in compagnia di Noemi e di tutta la famiglia in aeroporto. Dove andranno i due piccioncini?

Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi in viaggio per un capodanno da sogno: ecco la destinazione che hanno scelto per iniziare il nuovo anno insieme

Dubai è un vero sogno e dobbiamo ammettere che è una meta molto gettonata per il capodanno. Oltre a Ilary con il suo compagno, sembra che nei caldi emirati ci siano anche Alessia Marcuzzi ed Elettra Lamborghini che hanno postato sui loro profili delle foto con luoghi incantevoli. Forse fare il viaggio di fine anno era una tradizione della famiglia di Ilary e Francesco e se la conduttrice non ha voluto rinunciare a questa tradizione sembra che anche Francesco abbia preparato i bagagli per lasciare la sua amata Roma.

A lanciare l'indiscrezione è la regina del gossip Deianira Marzano che ha ricevuto nei suoi dm una segnalazione da un'utente che ha beccato la coppia in aeroporto intenta a fare il check-in per...

Miami! La coppia ha scelto una calda meta in cui rilassarsi in compagnia dei figli tra le palme di qualche splendido resort.

