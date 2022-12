Riccardo Scamarcio a Napoli con la sua 'nuova' fiamma: addio a Benedetta Porcaroli

L'attore pugliese è apparso nella città partenopea insieme alla sua 'nuova' fiamma: l'addio alla collega è ufficiale. Ecco gli scatti che rivelano la verità.

In questi ultimi anni si è dimostrato uno dei talenti più avvincenti del cinema italiano. Riccardo Scamarcio vanta una carriera stellare e per il suo soggiorno nelle vacanze natalizie sceglie proprio la perla partenopea nel sud Italia. Gli scatti non mentono e lo hanno paparazzato con la sua nuova fiamma che però tanto nuova non è. Fino a qualche mese fa l'attore era finito di nuovo nel mirino della cronaca rosa per la relazione con l'attrice Benedetta Porcaroli.

I due si erano conosciuti sul set di un film per poi continuare la loro relazione anche dietro le telecamere. Galeotte furono le pellicole della Scuola Cattolica e dell'Ombra del Giorno dove gli attori si sono conosciuti e hanno cominciato a condividere il set. Insieme sono apparsi anche su diversi red carpet e nelle presentazioni dei film in sala. I fan erano completamente impazziti e vederli insieme ha scatenato il gossip anche sui social. Dopo alcuni mesi è però arrivato il silenzio da parte di entrambi, cosa sarà accaduto? Ecco tutta la verità e l'identità del nuovo amore di Scamarcio.

Riccardo Scamarcio è ritornato con lei: il 'nuovo' amore dell'attore

L'amore trionfa sempre e a quanto pare Riccardo Scamarcio ha deciso di fare un passo indietro. La donna con cui è stato paparazzato in giro per la città di Napoli è Angharad Wood. Si tratta della madre di sua figlia Emily che ha conosciuto nel 2020. Dopo infatti la lunghissima relazione con Valeria Golino, Riccardo ha conosciuto la Wood da cui ha avuto una figlia. Dopo qualche anno la loro relazione si è conclusa in modo pacifico e dopo la breve parentesi con la Porcaroli l'attore sembra essere ritornato sui suoi passi.

A dare la notizia è The Pipol attraverso Instagram in cui possiamo vedere gli scatti che riprendono la coppia in giro per Napoli più innamorata che mai. I due chiacchierano al ristorante e d'improvviso scatta il bacio pronto a sugellare ancora una volta il loro legame. Ecco che arriva il lieto fine per la famiglia e per l'attore che ancora una volta celebra l'amore oltre il grande schermo.

