Oggi è un altro giorno, Maurizio Costanzo irrompe: "È questa la cosa più romantica che ho fatto"

Serena Bortone ospita in studio a Oggi è un altro giorno Maurizio Costanzo: ecco cosa ha rivelato sul romanticismo delle sue storie d'amore, cosa ne penserà Maria De Filippi?

Serena Bortone ospita nello studio di Oggi è un altro giorno il grande Maurizio Costanzo che presenta come pioniere del costume e della televisione italiana. Con un sonante "Piantala" Costanzo saluta il pubblico di Rai Uno e presenta il suo nuovo libro. Con un omaggio a Raffaella Carrà la Bortone apre la sua intervista a Costanzo ripercorrendo la storia della televisione italiana senza dimenticare Rosario Fiorello di cui Costanzo è molto amico. In studio ad accogliere in collegamento il giornalista e conduttore di Canale 5 ci sono Pino Strabioli e Laura Freddi.

Sulla Carrà Costanzo racconta un episodio inedito, il giornalista conosceva sua madre e molto spesso ripensa al grande talento di Raffaella. "Una volta le scrissi un tema sotto richiesta di sua madre". Su Fiorello racconta di averlo visto per la prima volta in un villaggio in Sicilia, "Da lì ho capito che avrebbe bloccato la gente" poi aggiunge "È il vero fenomeno della televisione italiana", poi cita il grande successo di Rai Due. Come sempre la Bortone insiste sulla sfera sentimentale dei suoi ospiti e dunque chiede a Costanzo: "Qual è la cosa più romantica che hai fatto nella vita?", la risposta vi lascerà senza parole.

Maurizio Costanzo e il romanticismo: la risposta gela tutti in studio

La sua storia d'amore con Maria De Filippi è tra le più longeve della televisione italiana. I due sono sempre stati molto discreti e hanno costruito la loro famiglia tra ascolti tv e un grande senso di riservatezza. Costanzo alla domanda della Bortone non si tira indietro e alla domanda sul romanticismo risponde: "Mi sono sposato quattro volte, sono tante le cose romantiche che ho fatto". Solo poche settimane fa il giornalista confessava di avere l'abitudine di regalare a Maria De Filippi delle rose rosse in occasione del suo compleanno.

In diretta dalla Bortone però non c'è traccia della conduttrice che è l'ultimo grande amore di Costanzo. Il conduttore racconta dei primi amori vissuti nella sua storia 500 con un cambio che allora era parecchio ingombrante. Nella sua intervista alla Bortone sono tanti i nomi che compaiono tratti dal libro di Costanzo e tra questi c'è quello di Piero Angela seguito dal ricordo del grande talento di suo figlio Alberto. Nascerà mai un altro Maurizio Costanzo nel mondo dello spettacolo italiano?

Costanzo poi aggiunge: "Mi sono sposato quattro volte, alla quarta ci ho azzeccato" poi spiega cosa le ha insegnato la De Filippi. "Mi ha insegnato il piacere di parlare, anche poco ma di parlare". Il loro è proprio un amore d'altri tempi fatto di sguardi e senza schermo capace di dividerli.

