Elisa Isoardi in ospedale nel giorno del suo compleanno: "Grazie a tutti i medici"

La conduttrice televisiva festeggia il suo 40esimo compleanno in ospedale: ecco per quale motivo si trova lì.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate anche sui social network e questa mattina il suo profilo è stato invaso dagli auguri di buon compleanno. Dopo un periodo lontana dalla televisione italiana la Isoardi è ritornata alle prese con i luoghi più belli dell'Italia e la buona cucina. Con il cibo Elisa ha un rapporto di grande amore come abbiamo già notato negli anni scorsi quando era in diretta alla Prova del Cuoco. Oggi Elisa è ritornata in tv dopo l'esperienza a Ballando con le stelle e all'Isola dei Famosi.

In occasione del suo compleanno la Isoardi ha deciso di farsi un regalo davvero speciale, probabilmente qualcosa che nessuno dei suoi follower avrebbe mai immaginato. La conduttrice della Rai ha finalmente ripreso in mano uno show televisivo in onda la domenica ma i social continuano ad essere la sua passione. Elisa infatti su Instagram condivide spesso ricette e segreti direttamente dalla sua cucina tra tradizioni regionali e nuovi esperimenti. Ecco però come ha trascorso il suo 40esimo compleanno, un regalo non solo a se stessa ma soprattutto agli altri.

Il compleanno di Elisa Isoardi in ospedale: ecco i motivi

La conduttrice di Rai Due ha deciso di condividere come ha trascorso il suo compleanno insieme ai suoi follower. Elisa è stata inondata di auguri sui social ma il regalo più importante oggi lo ha fatto lei a tutti i malati e a chi necessita di sangue. Per festeggiare infatti Elisa ha condiviso un post che la vede seduta sul letto di un ospedale per lanciare un messaggio fondamentale, quello di donare il sangue.

Troppo spesso infatti le strutture sanitarie si ritrovano a dover richiedere incessantemente le donazioni ma questa volta Elisa ha deciso di sensibilizzare davvero tutti. L'ex fidanzata di Matteo Salvini si è lasciata immortalare proprio durante la donazione e ha deciso di chiedere a tutti i suoi fan di fare lo stesso. Elisa ringrazia medici e infermieri segno che la sua semplicità è rimasta quella di sempre anche dopo il successo televisivo. La rivedremo prima o poi su Rai Uno? In molti le avrebbero dato più spazio in Rai ma chissà che l'anno prossimo non arrivi qualche novità importante per la conduttrice che intanto festeggia il suo 40 esimo compleanno.

