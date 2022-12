Royal Family, lutto a palazzo: si è spento un caro compagno di vita della Regina Elisabetta

Quest'anno è stato particolarmente difficile per la famiglia Reale. Durante le feste di Natale la Royal Family affronta un'altra perdita.

Il 2022 è stato veramente un anno difficile per la famiglia reale britannica. I membri della famiglia hanno iniziato a perdere alcuni componenti, pilastri, dellamonarchia. Il primo a spegnersi è stato il Principe di Edimburgo, Filippo, il marito di Elisabetta. Quest'anno la donna nonostante tutte le problematiche fisiche ha indossato il suo cappotto color verde per la messa in onore del marito ed omaggiarlo. Un ultimo momento passato lontani visto che a settembre i due nonni, così come dice il piccolo Louis, il terzogenito di William e Kate, si sono ricongiunti. La Regina Elisabetta si è spenta all'età di 96 anni l'otto settembre.

I sudditi e tutto il mondo hanno pianto la triste perdita. Nonostante l'età avanzata della donna tutti speravano di vederla con i suoi abiti monocromatici ancora per molto. La triste notizie ha colpito il paese e il primo messaggio del Re Carlo è arrivato nel pomeriggio di quell'uggioso pomeriggio settembrino: il nuovo Re salutava la sua adorata mamma che per 70 anni ha servito il paese e lo ha educato per tutta la vita a prendere il suo posto.

Triste Natale a Buckingham Palace: muore un caro compagno di vita della Regina Elisabetta

Quest'anno abbiamo visto per la prima volta Carlo durante il discorso di Natale. La Regina Elisabetta ha introdotto questa usanza per entrare, durante le feste, nelle case dei suoi sudditi, una tradizione molto amata e che ora vede prendere le redini Carlo e, sicuramente, seguirà William e suo figlio George. Un Natale decisamente particolare che ha scosso tantissimo i fan della monarchia britannica, ma se l'assenza della Regina si è fatta particolarmente sentire e ha reso gli animi molto tristi, arriva anche la notizia di una nuova perdita a palazzo.

Sappiamo che la Regina si circondava di poche e fidate persone. Ad essere numerosi sono sempre stati i suoi amici a quattro zampe, i corgi e i cavalli. Lo stallone della regina Royal Applause, proprio quello che abbiamo visto anche il giorno del suo funerale, si è spento questa mattina.

Il cavallo che ha regalato tantissime soddisfazioni nelle gare e che ha anche scortato spesso la Regina, oggi si è spento. Carlo non ha mai amato gli animali come sua madre ma la perdita di un fidato compago di vita della Regina ha reso triste anche il suo animo.

