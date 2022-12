Oggi è un altro giorno, Francesco Paolantoni 'fa a pezzetti' Gabriele Cirilli da Serena Bortone: "Ha due difetti enormi!"

Da Serena Bortone ospite Gabriele Cirilli, ex volto di Tale e Quale Show di Carlo Conti. L'uomo è stato 'fatto a pezzetti' da Francesco Paolantoni. Ecco quali sono i suoi difetti, secondo il collega.

Alla 14 l'appuntamento con Oggi è un altro giorno è fisso. Oltre agli 'affetti stabili' come Romina Carrisi, Francesco Oppini, Laura Freddi, Jessica Morlacchi, Valerio Scanu, Samuel Peron, Antonio Mezzancella e Massimo Cannoletta, anche un ospite di puntata: il mitico Gabriele Cirilli che tutti conosciamo per essere stato nel cast di Un medico in famiglia e di Tale e Quale Show. Ecco su di lui cos'ha detto Francesco Paolantoni.

Un aneddoto molto divertente, Cirilli lo ha raccontato su Carlo Conti: "La prima volta che lo vidi feci un provino ma venni bocciato. Lui faceva i casting per la trasmissione Su le mani con Panariello e io portai una versione abruzzese di We are the champions, 'Noi semo i campioni'. Carlo Conti non mi volle perché il mio personaggio, Federico Mercurio, purtroppo non aveva serialità. Però ebbi il mio momento di gloria con Carlo per Sanremo Estate 2001".

Da Tale e Quale Show a Oggi è un altro giorno, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni raccontano il loro rapporto

Francesco Paolantoni ha voluto mandare un messaggio al suo amico Gabriele, ospite della Bortone: "Caro Gabriele, volevo dirti che mi dispiace che non sarò con te per Natali e quali. Quella sera mi tocca andare da Fabio Fazio. Però so che faremo festa insieme a Capodanno con Amadeus. Ti mando un bacio, un saluto, e ci tengo a dirti che sono stato felicissimo di lavorare assieme a te". Quindi parlando con Serena Francesco ha 'smascherato' Gabriele: "Ha già cantato? Canta ogni momento, non si sopporta ma tutto sommato è fantastico. È stato bello lavorare con lui e faremo assieme tanto altro".

Anche Cirilli ha parlato di Paolantoni, ovviamente: "Io e Francesco siamo come Totò e Peppino. Lui è Totò e io Peppino. Siamo molto complici". La Bortone ha poi domandato a Francesco che difetti abbia Cirilli. La risposta? "Ne ha solo due: il primo è che canta di continuo, il secondo è che dice sempre fidati... E basta".

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli spiazzano tutti: "Ecco cosa faremo questa sera"