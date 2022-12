Gf Vip7, Luca Salatino abbandona il gioco: la sua uscita è stata studiata a tavolino con Soraya? Ecco la storia che insospettisce il web

Luca Salatino pubblica una storia in cui ringrazia tutti per averlo seguito con affetto al Gf Vip. Qualcuno sospetta che sia stato tutto premeditato.

Luca Salatino, nella puntata di ieri, ha ufficialmente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Per Alcuni è stato un addio molto sofferto, soprattutto per i veri fan di Maria De Filippi. Per altri invece era ora visto che ormai, il personaggio che tanto era piaciuto ai fan di Canale 5. Luca è diventato famosissimo già quando ha partecipato al daiting show nelle vesti di corteggiatore. Maria, che ha amato sin da subito la sua spontaneità e simpatia, ha deciso di metterlo sul trono. Proprio lì ha trovato il suo grande amore: Soraya. La donna è dovuta intervenire più volte per far si che Luca continuasse il suo percorso al Grande Fratello Vip in serenità ma al cosa non è servita a molto. Luca ieri, quando Alfonso gli ah posto la domanda ufficiale, ha deciso di abbandonare il programma.

Luca Salatino, la sua uscita era premeditata? Deianira Marzano pone la pulce nell'orecchio dei fan

Erano pochissimi mesi che si frequentava con la sua Soraya quando ha sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip. Eppure nonostante tutto avevano grandissimi progetti: la casa e un ristorante da gestire insieme. Quest'esperienza avrebbe aiutato la coppia a racimolare qualche soldino per poter affrontare con un cuor più leggero queste importanti spese. Luca entra nella casa ed è fortissimo: uno dei personaggi più simpatici, schietti e veri. Soraya sa che ha grandissime possibilità e quando inizia a vacillare entra nella casa per ricordargli di essere forte e che avranno tutta una vita per poter stare insieme.

Luca però non resiste più: piange ormai da giorni, non riesce a godersi lo spirito del natale in assenza della sua compagna e della sua famiglia. Ormai è esasperato e così come lui anche il pubblico che lo seguiva con tanto affetto ha sperato che uscisse quanto prima. Vederlo piangere giorno e notte, non interagire con nessuno, ed essere inerme, era diventato uno strazio per tutti, persino per i suoi fan. Uscito dalla casa ritorna sui social e posta dei ringraziamenti che Deianira, la regina del gossip prontamente riposta.

Non manca ovviamente il suo commento ironico ma l'esperta fa anche notare che Soraya nelle sue storie era pronta per recarsi a casa dei parenti di Luca. Forse era già stata avvertita di questo abbandono o forse, come scrive Deianira in una sua storia, hanno raggiunto la cifra idonea per il ristorante e stare separati non aveva più senso.

