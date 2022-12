Michelle Hunziker, come proteggere la pelle dal freddo: costa solo 15 euro

La conduttrice svizzera ha deciso di rivelare il suo segreto per proteggere la pelle dal freddo dell'inverno: ecco cosa utilizza Michelle Hunziker.

L'arrivo del freddo è ormai una certezza e come ogni anno la nostra pelle viene sottoposta a uno stress continuo causato dal cambio di temperatura. Spesso per strada ci esponiamo a vento gelido per poi raggiungere ambienti con temperature molto elevate. Questo destabilizza la pelle che ha bisogno di essere nutrita e idratata soprattutto in questi mesi per non diventare secca come la carta vetrata. Michelle Hunziker ha una soluzione economica e perfetta per la pelle che ha deciso di testare come qualsiasi altro prodotto della sua linea Goovi.

Sentiamo spesso parlare del burro corpo che a quanto pare è molto più efficace della classica crema se il nostro obiettivo è quello di ottenere una pelle morbida ma soprattutto protetta. Il burro è ideale per tutto il corpo a partire dalle gambe fino alle mani. È fondamentale riservare particolare attenzione a quelle zone costantemente esposte al freddo come polsi, caviglie, mani e viso. In questo caso il burro corpo di Michelle è un validissimo alleato in inverno per combattere il freddo. Scopriamo come applicarlo e dove trovarlo.

Burro corpo di Michelle Hunziker: il regalo perfetto a Natale e ideale per combattere il freddo

Se siamo indecisi sui regali di Natale possiamo contare sul burro corpo sponsorizzato dalla Hunziker che si adatta a tutti i tipi di pelle. Se percorriamo molta strada a piedi anche in inverno o cambiamo spesso temperatura durante la giornata questo prodotto è ideale per garantire alla pelle la protezione adatta in ogni circostanza.

Si tratta di un burro ricco di nutrienti e di oli che non spariscono dalla palle ma si assorbono in fretta. Il risultato sarà un'applicazione veloce ma allo stesso tempo efficace e in grado di garantire morbidezza tutta la giornata. Ci ritroveremo una sorta di strato protettivo sul corpo e sulle mani. Applicato su pancia e glutei invece il burro è fondamentale anche per prevenire le smagliature e avere una pelle sempre al top. Il costo è di circa 15 euro ed è possibile acquistarlo online sul sito del brand.

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker, la cena con Tomaso Trusardi si rivela più stramba del previsto: beccati anche loro