Michelle Hunziker, la cena con Tomaso Trusardi si rivela più stramba del previsto: beccati anche loro

La conduttrice svizzera ieri ha mandato in tilt il web: la sua cena con Tomaso Trussardi smentisce ogni dubbio.

Michelle e Tomaso sono stati spesso avvistati insieme e tantissime sono le persone che hanno sperato in un ritorno di fiamma. C'è chi dopo la separazione ha desiderato il ricongiungimento della Hunziker con il suo ex storico: Eros Ramazzotti. Il suo bacio con l'ex nel suo programma ha dato il via a tantissimi meme: "Ricordiamolo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare", la frase della canzone di Tiziano Ferro ha accompagnato tutte queste immagini che vedono i genitori di Aurora come protagonisti.

Eppure Eros e Michelle sono stati avvistati insieme solo in occasione dei grandissimi festeggiamenti del futuro nipotino. Sempre più frequenti gli scatti che vedono Tomaso fuori al palazzo del nuovo appartamento di Michelle a city life. Molti hanno presupposto che per il bene delle due figlie, Sole e Celeste, i due stessero riprovando a ricucire il loro rapporto ma Tomaso anche in una confessione con degli amici è stato chiaro: ama ancora Michelle ma ormai è un amore diverso.

Michelle e Tomaso stuzzicano i giornali: lo scatto fa impazzire il web

Michelle ha sempre ammesso di aver avuto un rapporto civile con gli uomini della sua vita. Dopo aver partecipato al videoclip Ama di Eros si è concessa qualche vacanza con Tomaso. Tutti hanno sperato in un ritorno di fiamma: primi tra tutti i tabloid che hanno cercato di scovare sguardi d'intesa tra i due durante questi weekend che a primo impatto sembrano abbastanza complici. I due ieri hanno deciso di concedersi una cena a lume di candela dove pare che le due bambine non abbiano presenziato. Prima ancora che uscisse la notizia su qualche giornale, a lanciare lo scoop è la coppia stessa che pubblica questa foto.

'Cenetta top', in un ristorante che sembra essere veramente esclusivo. Non a caso a sceglierlo senza neanche sapere di trovare la mamma è stata Aurora Ramazzotti. La ragazza ha festeggiato in ritardo il suo compleanno in quanto quel giorno era malata. Con il fidanzato e futuro padre di suo figlio Goffredo, hanno deciso di prenotare in un posto esclusivo e sono stati beccati proprio dalla futura nonna.

Una cenetta a lume di candela che si è rivelata una vera e propria barzelletta: non solo perché gli ex coniugi si prendono gioco dei paparazzi ma anche per l'inaspettata apparizione della figlia e del compagno.

LEGGI ANCHE:Tomaso Trussardi si confessa con gli amici: "Amerò sempre Michelle ma...",