Film natalizi, ecco quali guardare assolutamente oggi pomeriggio: ormai è tradizione!

Dopo la scorpacciata della vigilia, tutti sono pronti a sedersi tra poche ore nuovamente a tavola: cosa fare nel pomeriggio? Ecco alcuni film iconici.

Il 24 sera ha messo ko tantissime persone: si è aspettata notte fonda tra tantissimi antipasti contorni, il primo di pesce, frittura e insalata russa! Dopo aver mangiato quanto più possibile, si è attesa la mezzanotte. Alcuni sono andati in chiesa ad ascoltare la messa altri invece hanno atteso che al campanello suonasse Babbo Natale per aprire i regali. Festeggiamenti, ringraziamenti non sono bastati per esaurire del tutto le energie di alcune persone: in molti si sono riuniti a casa di amici per veglioni subito dopo aver festeggiato con i parenti. Questa mattina la sveglia non è stata attivata e molto probabilmente ad alzarsi di buon ora sono solo le persone che devono nuovamente mettersi ai fornelli.

Come da tradizione se la sera prima si mangia pesce, oggi è il turno della carne e della minestra. Dopo l'ennesima scorpacciata però e, con i postumi della sera precedente, molti si fanno prender dalla pigrizia e desiderano semplicemente restare a casa, sul divano, sotto le coperte a guardare magari un film. Ormai ci sono tantissime proposte sulle piattaforme streaming ma ci sono alcune pellicole che restano veramente iconiche e che qualche volta è un piacere guardare nuovamente.

Film di Natale: alcuni sono talmente iconici che li trasmettono sui palinsesti nazionali

Tra i tanti film ci sono alcuni classici che le reti nazionali italiana, in assenza di alcuni programmi in diretta, mandano in onda non solo nei giorni festivi ma anche durante le settimane antecedenti al Natale. Alcuni meritano di essere rivisti soprattutto perché in tutti questi anni alcuni di questi personaggi sono ancora iconici e legati alle feste natalizie.

Primo tra tutti è sicuramente il 'Grinch'. Il 'mostro' del natale di 'Chinonso' lo apprezzerete ancora di più pensando che dietro tutto quel pelo verde si nasconde un giovanissimo Jim Carrey. Lasciatevi scaldare il cuore dalla piccola Cindy Lou, amato volto di Gossip Girl e godetevi le simpatiche gag con il cagnolino Max.

Altro classico, soprattutto se avete più tempo da dedicare ai film è 'Mamma ho perso l'aereo'. Il meme di Kevin che scopre di esser stato dimenticato dalla famiglia con sua mamma che dopo l'urlo sviene, è ancora oggi iconico.

Dopo, non potete non guardare il sequel, 'Mamma ho perso l'aereo, mi sono smarrito a New York'.

Film in cui Kevin incontra anche un uomo che, dopo tanti anni, nella realtà è diventato presidente: avete mai notato la presenza di Trump nel film?

LEGGI ANCHE:Le arance salveranno il Natale, ecco cosa puoi farci: "Basta metterle in forno"