Le arance salveranno il Natale, ecco cosa puoi farci: "Basta metterle in forno"

Cosa puoi fare con le arance a Natale? Questo frutto vi sorprenderà dalle guarnizioni dei dolci alle decorazioni per la casa.

Il Natale è alle porte e come sempre siamo spesso a corto di idee per i famosi regali natalizi ma anche per i tanti pranzi e cene che ci attendono. Come se non bastasse a tutto questo si aggiungono le decorazioni che come ogni anno non possono mancare. Come risolvere tutti questi dubbi con una sola soluzione? Le arance salveranno il nostro Natale, scopriamo in che modo.

Questo frutto è tra i più amati al mondo e in particolare in Italia lo utilizziamo per tantissime ricette dolci e anche salate. Le arance non sono solo fonte di vitamine e nutrienti per il nostro corpo ma in pochissimo tempo possono trasformarsi nella soluzione giusta per per il Natale. Scopriamo come prepararle nel forno di casa e soprattutto cosa fare quando saranno pronte.

Arance in forno: tutti i modi in cui utilizzarle

Cominciamo a parlare del procedimento di cottura che è semplicissimo e soprattutto vede protagonista un solo ingrediente: l'arancia. Tagliamo i nostri frutti a fette sottili e per prima cosa poniamo ogni fetta tra due fogli di carta assorbente. L'obiettivo è quello di eliminare tutto il liquido in eccesso per prepararle alla cottura.

Mettiamo in forno le nostre arance a 90° lasciando cuocere per un'ora un lato e successivamente un'altra ora l'altro. Attenzione a controllare la cottura in modo da non lasciare che si brucino su uno dei due lati. Una volta pronte bisogna lasciarle raffreddare completamente per poi utilizzarle in diversi modi.

Il primo è quello di farcire dolci o piatti natalizi come panettoni fatti in casa o carne cotta al forno. Anche per la marinatura le arance sono perfette ma oltre che sul cibo possiamo utilizzarle come idee regalo o decorazioni per la casa. Innanzitutto possiamo creare sacchettini profumati da regalare o da utilizzare con segna posti durante i cenoni natalizi. Un'altra idea è invece quella di appendere le arance all'albero per decorare l'albero e profumare gli ambienti della casa.

