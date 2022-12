William e Kate dopo gli auguri di Natale arriva l'ennesima frecciatina a Harry e Meghan

Continuano gli smacchi tra i membri della famiglia Reale inglese. Tra foto inedite e puntate del documentari è guerra tra i fratelli a Windsor.

I reali Inglesi come ogni anno si stanno preparando alle festività natalizie. Quest'anno saranno decisamente diverse visto che si sentirà sicuramente la grande assenza di Elisabetta. A sentirne la mancanza non saranno solo i membri della famiglia reale ma anche i sudditi e il mondo intero che aspetta con un po' di ansia e malinconia il primo discorso natalizio di Re Carlo. Quest'ultimo sarà incoronato a maggio ma già alla morte della mamma ha avuto modo di parlare al popolo in un discorso che ha commosso il mondo intero.

Mentre si avvicinano le feste gli scandali a palazzo non cessano per nulla. A creare scalpore è il documentario di Harry e Meghan che, con i soli primi tre episodi si è aggiudicato il premio di documentario più visto sulla piattaforma streaming Netflix.

Harry e Meghan oscurati nuovamente da William e Kate: è guerra tra i fratelli

Harry e Meghan hanno firmato un contratto che per la piattaforma streaming è stato vincente: sborsare ingenti cifre per avere il racconto esclusivo della vita dei duchi di Sussex è stato senza ombra di dubbio una mossa vincente. Nei primi tre episodi il successo premeditato è stato confermato. In attesa delle nuove puntate a cercare di oscurare la coppia sono stati i nuovi Principi del Galles che poco prima della pubblicazione delle ultime tre puntate ha mandato ai sudditi i propri auguri con una foto originale: La cartolina natalizia di quest'anno vede i reali in jeans.

Scelta chiacchierata ma anche molto apprezzata perché i loro look semplici li rendono sicuramente molto più vicini al popolo. Messa in onda le ultime tre puntate, i Principi sono stati nuovamente oscurati ma è con la messa natalizia a Westminster che ritornano ad essere al centro dell'attenzione.

La famiglia è perfettamente in pendant. Cappotti color mora per le donne mentre i due Principi indossano un classico completo blu con dettagli che riprendono i colori che la famiglia ha scelto per la messa. Il rosso sarebbe stato un colore natalizio ma forse troppo brillante per i reali che hanno sempre prediletto colori più tenui. La bellezza della famiglia è disarmante e sembra che questa abbia riportato nuovamente l'attenzione sui reali inglesi.

