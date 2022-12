Harry e Meghan- L'accusa contro William e Kate e la verità sull'aborto: "Mio fratello urlava come un folle"

Si chiama "Harry e Meghan" la serie Netflix che ha paralizzato il mondo intero e che scaglia la Royal Family nella bufera: i duchi hanno rivelato due verità nascoste.

La nuova serie Netflix raccontata direttamente dalle bocche di Harry e Meghan sta riscontrando grande successo nel mondo ed è subito diventata la più vista su Netflix in questo momento. I Duchi hanno deciso di smascherare la Royal Family ancora una volta gettando veleno sulla famiglia del principe e rivelando verità nascoste. In molti sono dubbiosi circa la veridicità del racconta ma intanto le rivelazioni fanno il giro dei media, questa volta l'accusa è diretta a William e Kate.

Harry continua a paragonare sua moglie Meghan alla madre Lady D a causa del trattamento della famiglia reale nei suoi confronti. La coppia giudica i modi della Royal family troppo formali, prima tra tutti c'è Kate che secondo loro non si lascia andare in abbracci. Sotto accusa però ci finisce anche il principe William del quale il fratello rivela un lato nascosto mai visto prima. L'attuale erede al trono avrebbe assistito alla richiesta di Harry di abbandonare la corona continuando a servirla in altro modo, i duchi avevano intenzione di lasciare Londra e mantenersi con un proprio lavoro. La reazione di William non è certo che suo fratello minore si aspettava.

La reazione di William e l'aborto di Meghan: cosa è accaduto a palazzo

Alla richiesta di Harry a quanto pare il principe William avrebbe reagito urlando contro suo fratello e suo padre. La regina era inerme, seduta a guardare e solo pochi giorni dopo è apparso un comunicato in cui i due fratelli annunciavano la divisione di Harry e Meghan dalla famiglia. Un comunicato che a quanto pare Harry considera assurdo e mai concordato con suo fratello William. L'accusa è tutta per suo padre e per suo fratello ma come se non bastasse è spuntata la verità, secondo il duca, sull'aborto di sua moglie.

Harry non si trattiene e rivela che secondo lui l'aborto di sua moglie Meghan è stato causato da ciò che in quel periodo leggeva sui giornali inglesi e non solo. Il mondo intero la offendeva e la giudicava e intanto lei soffriva. Harry cerca di fare un passo indietro sulle accuse e specifica che non avrà mai la certezza scientifica di quanto detto. Intanto la rottura tra la coppia e la Royal Family sembra implacabile e chissà cosa accadrà con il libro in uscita del giovane principe.

