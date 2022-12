Royal Family, come trascorrono il Natale Camilla e Re Carlo III? Il menù vi lascerà senza parole

Come sta trascorrendo questo periodo la Royal Family? Ecco cosa faranno Camilla e Re Carlo III e come si preparano al Natale.

La vita della Royal Family continua a incuriosire il mondo intero nonostante alcuni abitudini siano ormai note a tutti. Quest'anno però con la morte della Regina Elisabetta il regno vivrà il primo Natale con il nuovo re e anche per la famiglia dell'ex sovrana molte cose cambieranno. In questo periodo vediamo William e Kate molto legati a Carlo e Camilla mentre dall'altra parte del mondo Harry e Meghan hanno cominciato una vera e propria guerra mediatica che a quanto pare non durerà poco.

Tra le dinamiche e i gossip della famiglia reale si introducono le abitudini di Carlo e Camilla e le tradizioni di palazzo. Cosa faranno in occasione del Natale? Qualche settimana fa abbiamo assistito alla decorazione dell'albero di Natale al Castello di Windsor ma oggi sveliamo in che modo si preparano alle festività il Re e la sua amata Regina consorte.

Camilla come non l'avete mai vista: ecco cos'è accaduto a Clarence House

In occasione della preparazione al Natale e dell'inizio dei festeggiamenti la regina consorte ha deciso di ospitare molti bambini a Clarence House, dimora che per molti anni è stata abitata dalla Regina Elisabetta e dal Principe Filippo. La casa ha aperto le porte ad alcuni bambini che hanno trascorso un pomeriggio diverso dal solito insieme alla regina consorte. Innanzitutto i piccoli hanno mangiato salsicce e purè per poi essere sorpresi tra regali e l'arrivo di babbo Natale.

Le foto mostrano per altro la regina consorte intenta ad ascoltare i loro desideri, appendere le decorazioni natalizie e divertirsi con loro. Come se non bastasse è arrivata anche la renna di Babbo Natale a far compagnia ai piccoli senza dimenticare la banda di cornamuse, insomma un pomeriggio che molti bambini inglesi non dimenticheranno facilmente.

Camilla ha servito i piccoli e ha trascorso un pomeriggio ricco di risate insieme a loro tra lo stupore e le risate dei bambini accorsi per vivere la magia del Natale. Sembra proprio che il re voglia avvicinarsi ai sudditi e lo dimostrano le tantissime apparizioni pubbliche di questi mesi senza contare l'abbraccio che l'ha accolto in occasione della morte di sua madre.

