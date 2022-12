Riconoscete il bambino in foto con la sua splendida mamma? Ha partecipato al Gf Vip di Alfonso Signorini!

Il bambino dello scatto è uno dei volti più amati della Rai anche se ha cominciato in Mediaset, al Grande Fratello Vip, a scalare la vetta della notorietà. Anche la madre è famosissima... Li riconoscete?

Grazie ai social al giorno d'oggi è sempre più facile imbattersi in scatti che raffigurano importanti personaggi del mondo dello spettacolo quando erano solo dei bambini. Nel caso di oggi, tuttavia, la foto non proviene da Instagram, Facebook o TikTok ma da una programma televisivo molto noto che anima il pomeriggio Rai e del quale, il bimbo in questione ormai diventato uomo è stato protagonista qualche giorno fa. Ma riuscite a capire chi si nasconde dietro quello sguardo un po' imbronciato? Se la risposta è no, siamo pronti a fornirvi degli indizi.

Sapreste dire chi è il bimbo dello scatto? Ha una grande passione per la Juventus...

Il primo indizio che possiamo darvi per svelarvi in parte chi sia il bambino in questione è questo: ha partecipato al Gf Vip 5 di Alfonso Signorini ed è un figlio d'arte. Già tutto ciò, unito alla fotografia della madre, dovrebbe farvi capire un bel po' di cose, ma qualora non fosse così, abbiamo altre carte da giocare.

In primo luogo il ragazzo è un fan sfegatato della Juventus, infatti oltre a comparire su Rai 1 molto spesso, lo vediamo o ascoltiamo in trasmissioni sportive legate alla sua 'signora'. Tra le sue passioni vi è anche quella per le auto d'epoca. Non fa mistero del fatto che adora prenderle, rimetterle a nuovo e poi 'lasciarle andare'. Vive attualmente con il suo gatto che si chiama Martino e che è molto dispettoso, soprattutto quando lui si fa la doccia perché va sempre a spiarlo. Sentimentalmente dopo una storia con Cristina Tomasini, ha scelto come compagna di vita Francesca Viverit.

Ultimissimo indizio: è tutti i pomeriggi nello studio Rai intestato a Raffaella Carrà per Oggi è un altro giorno e sua madre è...Niente popò di meno che... Alba Parietti! Avete capito bene, il bambino in foto altri non è che Francesco Oppini. L'uomo, oltre ad essere affetto stabile di Serena Bortone, è andato recentemente ospite della trasmissione di cui fa parte per parlare del programma della celebre congiunta, Non sono una signora, che partirà la prossima primavera. Vi aspettavate che l'infante nello scatto era lui? Il broncio, in effetti, è rimasto identico.

