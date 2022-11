Royal Family, la spilla di Camilla scatena la polemica: Non sarai mai come Lady D

La Regina Consorte Camilla indossa una spilla che manda i sudditi su tutte le furie: "Non sarai mai come Lady D".

Camilla da quando la Regina Elisabetta è scomparsa lo scorso otto settembre è diventata per volere non solo dell'ex sovrana ma anche di suo marito Regina Consorte. La donna non è sempre stata ben vista dagli inglesi e non solo. Sin dai primi anni di Carlo nelle vesti da Principe del Galles, Camilla è sempre stata una presenza 'invadente'. Anche se è convolata a nozze e Carlo aveva conquistato una donna giovane e strepitosa, Lady D, niente e nessuno è riuscito a scalfire il loro rapporto. Diana nella sua intervista che ultimamente abbiamo visto che nella serie The Crow, ha dichiarato che il suo è sempre stato sin dagli inizi un matrimonio affollato.

La presenza di Camilla è stato un incubo per la donna ma l'amore di Carlo è riuscito a trionfare perché dopo anni alla fine non solo ha ottenuto il divorzio ma anche il permesso dalla madre di sposare la sua Camilla. Il confronto con Diana è sempre stato un peso che ha dovuto sopportare la donna per stare al fianco del suo amato Re. Eppure nonostante tanti pregiudizi e confronti con la principessa del popolo alcuni hanno cambiato idea e credono che sia la donna giusta che possa tenere saldi i nervi del nuovo Re.

Camilla nuovamente paragonata a Diana a causa di un accessorio: ecco di cosa si tratta.

Abbiamo visto anche nella serie dedicata alla Regina Elisabetta, The Crown, che la principessa Diana amava tantissimo danzare. Una volta l'ha fatto pubblicamente per il suo Carlo mentre altre volte in lezioni private per distendere i nervi. La donna ha sempre amato questa disciplina e sembra che anche Camilla, la nuovissima Regina Consorte condivida con l'ex di suo marito questa passione. Camilla ha accolto nella sua nuova residenza, Buckingham Palace una vera leggenda nel mondo della danza, Mikhail Baryshnikov e per l'occasione ha deciso di vestirsi così.

Appuntata sul suo completo petrolio una spilla dal valore di oltre 80 mila euro che raffigura una ballerina che non solo omaggia la disciplina del suo ospite ma anche la sua grande passione.

Sembra quindi che Diana e Camilla avevano molto interessi in comune di quando potevano immaginare e non solo per quanto riguarda il rampollo della famiglia reale ma anche altre nobili discipline.

