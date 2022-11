Clizia Incorvaia stupisce tutti: "Ecco cosa penso della famiglia di Forum e di Barbara Palombelli"

Clizia Incorvaia rompe il silenzio, finalmente dichiara cosa pensa della famiglia di Forum e sulla padrona di casa Barbara Palombelli.

Clizia Incorvaia in questo momento sta sempre pronta ad osservare in tv sua sorella Micol ma anche prima che la sorella entrasse nella casa più spiata d'Italia sosteneva un'altra persona che tutti i giorni appare sia su Canale5 che su Rete4. Si tratta del suo compagno e padre di suo figlio Gabriele, Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. Signorini aveva scelto l'influencere perché da pochissimo si chiacchierava la separazione con il suo ex marito Francesco Sarcina. Paolo ha ottenuto un biglietto d'ingresso non solo in quanto ospite fisso ormai da anni dalla Palombelli ma anche perché l'anno prima insieme a Marcello Sacchetta e Stefano De Martino si occupava della conduzione del daytime di Amici di Maria De Filippi.

Paolo è riuscito a conquistare non solo la bellissima influencer ma anche tutto il pubblico italiano che ha deciso di far arrivare Ciavarro in finale sfiorando per un soffio persino la vittoria. Volto amatissimo della tv, dopo l'esperienza nella casa è ritornato nel suo salotto televisivo Forum, insieme a tutti i suoi colleghi anche se ogni tanto fa nuovamente capolino nella casa per sostenere il suo collega Edoardo Donnamaria. Proprio durante una sorpresa Ciavarro ha mandato a Donnamaria i saluti di tutta la famiglia di Forum, prime tra tutti Barbara Palombelli.

Clizia Incorvaia svela finalmente cosa pensa della 'famiglia di Forum'

Clizia e Paolo una volta terminato il programma sono andati subito a convivere, hanno arredato la loro casina a Roma a sono tornati ai propri lavori. Clizia lavora principalmente sul web mentre Paolo dopo l'esperienza al Gf è tornato a Forum. Clizia lo segue tutti i giorni e dallo schermo ha imparato a conoscere tutti i suoi colleghi. Alcuni ha avuto modo di averci a che fare, come Edoardo Donnamaria che si è innamorato di sua sorella Micol per un brevissimo periodo. Clizia ha deciso di non commentare le dinamiche della casa in quanto non vuole interferire nel percorso della sorella ma ha deciso di sbilanciarsi sui colleghi di Paolo.

Una pagina che sostiene la coppia ha colto un momento divertentissimo che è accaduto in puntata. Barbara confessa che Paolo durante lo stacco pubblicitario fa sempre un riposino in quanto con un bimbo piccolo a casa si dorme ancora poco. La pagina scrive "A me questa famiglia di forum piace" e Clizia non solo ricondivide la storia ma aggiunge anche una simpatica emoji sorridente per confermare la simpatia dei colleghi di Paolo. Sembra quindi che Clizia trovi simpatica la Palombelli che svela a tutti il segreto di Paolo e condivide il pensiero della fan page: la famiglia di forum le piace!

Chissà se prima o poi la vedremo in qualche puntata speciale. Barbara spesso invita tantissimi esperti ed ospiti per commentare il processo.

