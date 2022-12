Vigilia di Natale, il primo piatto di pesce più facile di sempre: come salvare il cenone natalizio

Il cenone natalizio si avvicina e la cena di pesce si prospetta più impegnativa del solito? Ecco il piatto più facile di sempre pronto in pochissimo tempo.

A Natale la classica cena della vigilia è a base di pesce e molto spesso ci ritroviamo alle prese con ricette decisamente complicate. Tenere fede alla tradizione e allo stesso tempo ottenere un risultato perfetto non è un gioco da ragazzi. Per questo motivo questo primo piatto salverà la cena di Natale in pochissimo tempo e soprattutto con pochi ingredienti. Ecco come realizzare le fettuccine della Vigilia di Natale che accontenteranno proprio tutti a tavola.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:

-200 g di fettuccine

-200 g di funghi champignon

-250 g di salmone fresco

-2 spicchi di aglio

-sale q.b

-pepe q.b

-prezzemolo q.b

Cominciamo subito la nostra preparazione ricordando che per preparare una cena per più persone basterà moltiplicare gli ingredienti che abbiamo indicato. Il primo paso è quello di tagliare i funghi già puliti a fette sottili e riporli in una padella a fuoco vivo con un filo d'olio, aglio e una manciata di prezzemolo. Facciamo scottare i nostri funghi rosolandoli per bene per poi metterli da parte in una ciotola.

Prepariamo adesso il salmone facendo a pezzettini un filetto già pulito e privato della pelle. Facciamo scottare il salmone in padella con olio, aglio, pepe, sale e soprattutto ricordiamo di sfumare con vino bianco. Una volta scottato a dovere possiamo aggiungere i nostri funghi e lasciare che i due ingredienti si insaporiscano alla perfezione per qualche minuto. Profumiamo con una piccola dose di scorza di limone e a questo punto occupiamoci della pasta.

Facciamo bollire le fettuccine in pentola per poi spostarle in padella con un mestolo di acqua di cottura e cominciare a mantecare. Profumiamo con prezzemolo e aneto per poi servire una volta che tutti gli ingredienti si saranno amalgamati alla perfezione. Con questa ricetta il cenone della vigilia di Natale sarà salvo e la tradizione sarà rispettata alla perfezione con un perfetto primo di pesce.

