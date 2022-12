La ricetta per chi 'non sa cucinare': sformato al forno con 2 ingredienti, ideale per la famiglia

In cucina non siete dei veri fenomeni? Niente paura! Lo sformato al forno di patate e carne macinata salverà la vostra cena.

Il cibo riunisce moltissime persone intorno alla tavola ma spesso è complicato scegliere cosa cucinare soprattutto quando non abbiamo troppa dimestichezza con ricette e esperimenti culinari. Lo sformato è la soluzione perfetta per moltissimi motivi. Innanzitutto è semplice da preparare e soprattutto velocissimo, al contrario di altre ricette che richiedono molto tempo. Questo piatto inoltre è anche genuino e non eccessivamente calorico, consideriamo che la cottura in forno è tra le più consigliate dai nutrizionisti.

Scopriamo subito quali sono gli ingredienti per realizzare lo sformato perfetto per riunire la famiglia intorno alla tavola senza troppo sforzo.

INGREDIENTI PER 10 porzioni

-350 gr di carne macinata

-6 patate

-2 cipolle tritate

-2 spicchi d'aglio tritati

-timo q.b

-olio extravergine d'oliva q.b

-sale q.b

-concentrato di pomodoro q.b

-pepe nero q.b a piacere

-parmigiano grattugiato q.b

-pan grattato q.b

Sformato al forno: il piatto ideale per le riunioni di amici e famiglia

Cominciamo subito col tagliare le patate già sbucciate a fette sottili e riporle in una teglia da forno insieme alle spezie che più amiamo come il sale, il pepe, la paprika e ovviamente l'olio. Lasciamo rosolare le patate in forno e attenzione a scegliere una pirofila adatta alla creazione del nostro sformato.

In una padella invece aggiungiamo olio, cipolla, aglio e timo ma una volta dorati aggiungiamo la carne macinata. L'obiettivo è quello di lasciarla rosolare a dovere fino a quando non avrà raggiunto la cottura perfetta. Tiriamo fuori dal forno le patate e aggiungiamo sopra di esse la carne rosolata in padella insieme ai suoi profumi.

Cominciamo a comporre lo sformato aggiungendo alla carne del parmigiano grattugiato, del pan grattato e tutti gli altri ingredienti che pensiamo siano più adatti per i commensali. Possiamo scegliere della mozzarella a cubetti o dei pomodori tagliati a fette per guarnire. Il risultato finale sarà uno sformato con 10 porzioni da gustare a tavola insieme a un ottimo bicchiere di vino rosso.

