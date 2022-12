Lillo e la ricetta della fagiolata pronta in 3 minuti, un famoso collega ammette: "Il risultato vale la fatica"

Siete alla ricerca del salva cena perfetto? Lillo ha la soluzione giusta con una ricetta davvero unica, il commento di un collega famosissimo ha scatenato i social.

Dopo il successo di Lol chi ride è fuori il comico Lillo Petrolo è diventato un vero e proprio simbolo per il mondo della risata italiano. In televisione il romano è ormai una star grazie ai suoi siparietti divertenti che abbiamo scoperto nello show su Amazon e che ancora oggi continuano a far sorridere il pubblico su Instagram. Nessuno lo avrebbe mai detto ma Lillo a quanto pare ha una dote tenuta nascosta fino a questo momento, l'arte culinaria.

L'attore romano è certamente un intenditore della cucina tradizionale della Capitale ma ha deciso di sperimentare sui social diversi tipi di ricette. Immancabile è ovviamente la sua ironia accompagnata da un sarcasmo unico. Cosa avrà preparato questa volta per i suoi fan? Tra una risata e l'altra Lillo ha svelato la ricetta perfetta per un salava cena ideale per chi vive da solo o è costretto a rinunciare alla preparazione di piatti succulenti. Scopriamo la ricetta della fagiolata di tonno schiacciato e il commento di uno degli attori più amati del cinema italiano.

La fagiolata di tonno schiacciato: la scuola di pensiero sulla cipolla fresca, ecco la ricetta completa

Per realizzare questo piatto basteranno solo due ingredienti, entrambi già pronti per essere mangiati. Possiamo dunque dire addio ai fornelli e sperimentare un pasto proteico ma allo stesso tempo super veloce. Versiamo il tonno all'olio extravergine d'oliva in una ciotola e aggiungiamo i fagioli borlotti in scatola privi del liquido che li accompagna. Cominciamo a mescolare ma in precedenza non dimentichiamo di schiacciare il tonno con una forchetta.

Aggiungiamo sale e pepe quanto basta secondo i nostri gusti, c'è però una scuola di pensiero sulla cipolla fresca. Lillo confessa che lui non la preferisce perché indigesta ma in molti adorano condire quest'insalata con un tocco di cipollina. "Preparazione complessa ma il risultato finale vale la fatica" commenta ironicamente l'attore Stefano Fresi, una reazione che ha scatenato i fan di Lillo ancora una volta.

Potremmo mai fare a meno dell'ironia delle sue video ricette? A quanto pare no ma la realtà è che dietro la risata si nasconde una grande verità: i salva cena sono la soluzione perfetta alle nostre giornate frenetiche.

