Elton John dice addio alla musica: il suo ultimo concerto è da brividi

Il leggendario cantante Elton John saluta il mondo della musica con uno spettacolare tour che è appena giunto alla fine. Ieri l'ultimo concerto al Dodger Stadium di Los Angeles, California, con tanti ospiti e un bagno di folla al "Farewell Yellow Brick Road" tour.

Sir Elton John si ritira dalle scene musicali, e lo fa nello stile che da sempre lo caratterizza: grandioso e spettacolare. Il tour a conclusione della sua carriera da musicista, "Farewell Yellow Brick Road", che lo ha portato in giro per tutto il mondo, è giunto a termine ieri sera. Un evento memorabile, a cui hanno partecipato oltre 50mila persone. Questo infatti il numero di spettatori che hanno salutato il baronetto della musica pop-rock al Dodger Stadium di Los Angeles, in California.

Un artista che ha contribuito enormemente alla lotta per la libertà di espressione della persona, sfidando tabù e pregiudizi, soprattutto di natura sessuale. Una grande icona della musica contemporanea che ha attraversato numerosi stili, riuscendo sempre a conservare intatta la sua personalità di eclettico artista sempre sopra le righe.

Tantissimi gli amici e le amiche cantanti che lo hanno omaggiato nel suo ultimo concerto, prendendo parte allo spettacolo ed esibendosi con Elton John in splendidi duetti.

A cominciare da Brandi Carlile, che con il 75enne artista inglese ha duettato sulle note del brano "Don't Let the Sun Go Down on Me", che originariamente era incluso nell'album "Caribou".

Elton John si esibisce con Dua Lipa, pubblico in delirio. La dedica della popstar albanese: "Ancora stento a crederci"

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, quello in cui il musicista 75enne ha duettato con Dua Lipa: la bellissima popstar, cantante di hit come 'Electricity' e 'One kiss', visibilmente emozionata, ha eseguito con John 'Cold heart'. Un singolo molto fortunato che ha riportato in vetta alle classifiche Elton John. Una collaborazione meravigliosa tra John e la cantante di origini kosovaro-albanesi, che unisce quattro classici del cantante britannico in un remix prodotto dal duo australiano di musica elettronica PNAU. 'Cold Heart' mette insieme infatti 'Kiss the bride', 'Rocketman' e 'Sacrifice e 'Where’s the shoorah?'.

Un momento che Dua Lipa porterà per sempre stampato nel cuore, come ha scritto nel commovente post che la cantante ha dedicato ad Elton John: "Grazie per aver tenere ancora vivo questo sogno! E' stato un onore, un privilegio e una gioia condividere il palco con te la scorsa notte nel tuo ultimo show al Dodger Stadium. Grazie di tutto, sempre e per sempre. Ancora stento a crederci...".

