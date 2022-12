Pippo Franco è morto? La teoria diventata virale su TikTok

Il volto de Il Bagaglino è Vivo, morto, o x - tanto per citare una canzone di Luciano Ligabue? Scopriamo tutta la verità in un video diventato virale sulla piattaforma 'nemica' di Instagram.

Pippo Franco non ha bisogno di presentazioni: attore, cabarettista, showman, conduttore, comico, autore teatrale e televisivo, ha fatto di tutto e di più nella sua vita, diventando letteralmente un'icona del mondo dello showbiz. Il Bagaglino e La sai l'ultima? sono solo alcuni dei programmi in cui si è distinto. Tutti conosciamo il suo volto eppure... Eppure quello cui siamo abituati potrebbe non essere Pippo Franco ma un sosia. Ce lo racconta una ragazza in uno spiazzante video di TikTok.

Esiste o è morto? Il mistero attorno a Pippo Franco si infittisce

Laura Tanfani, questo il nome di una celebre TikToker che ha riportato in auge l'antica diceria per la quale Pippo Franco sarebbe morto: "Venuto al mondo nel 1940 in quel di Roma, per Wikipedia il nostro protagonista non è morto. Secondo una leggenda, tuttavia, l'attore avrebbe avuto un incidente in Puglia agli inizi degli anni '80. Nello specifico sarebbe stato ucciso da un contadino perché stava rubando le sue mandorle. Il contadino voleva denunciare l'omicidio ma alla fine non l'ha fatto perché i vertici Rai non volevano si sapesse. Franco era troppo importante. Così è stato fatto un casting e alla fine si è trovato questo Fulvio Salatino Franco. Sarebbe suo il volto che vediamo dagli anni '80". E non c'è solo questo.

La donna su TikTok ha continuato così: "Esistono varie prove a sostegno di questa teoria. Nel 2006 ospitato da Teo Mammucari a Cultura Moderna, Pippo Franco non ha mai né smentito né confermato la cosa. Poi nel 2012 ha pubblicato un testo intitolato La morte non esiste, la mia vita oltre i confini della vita che pare proprio una sorta di confessione dietro quello che è stato". Infine, un'ultima prova schiacciante.

La Tanfani mostra gli screen di una ragazza che le ha scritto qualche giorno fa qualcosa di particolare: Franco sarebbe morto due volte. L'attore infatti sarebbe andato nel suo locale 5 anni fa definendosi vegetariano e arrabbiandosi con lei per avergli dato da mangiare dei pomodori. Già questo è sintomo di follia. Ma non finisce qui. A quanto pare Pippo sarebbe tornato pochi giorni fa e avrebbe mangiato una bistecca di pollo. Cambio di dieta o cambio di persona? Il mistero s'infittisce.

