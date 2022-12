Che tempo fa oggi a Napoli e Caserta? La parola agli esperti

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo oggi a Napoli prevede pioggia moderata. L'umidità è al 80%. La temperatura media sarà di 12.03°C con una minima di 9.27°C e una massima di 13.18°C ed un vento a 7.17km/h mentre la percentuale di nuvolosità sarà del 100%. Quindi le attività consigliabili per oggi sono quelle che possono svolgersi all'interno o coperte, in modalità indoor (visita ad un museo, giro turistico in centro storico, lettura) oppure anche fare shopping presso i vari centri commerciali ma considerando l'alta umidità portare il proprio para-pioggia!

Avellino

A Avellino oggi il tempo è piuttosto instabile con pioggia moderata. L'umidità è al 90%, la temperatura media è 8,2°C indicativa di una temperatura massima di 9.41°C e una minima di 7 °C. La velocità del vento è 2.39km/h ed il cielo è totalmente coperto da nuvole. In base a questo meteo, oggi a Avellino è possibile fare attività all'aperto solo se si è preparati alle piogge e all'instabilità del tempo. Si consiglia di indossare abiti caldi e pesanti perché la temperatura media è 8,2°C con una temperatura massima di 9.41°C e minima di 7 °C. La velocità del vento è 2.39km/h ed il cielo è totalmente coperto da nuvole, pertanto vi saranno condizioni di nebbia. L'umidità è al 90%.

Caserta

Nella città di Caserta è prevista una pioggia di forte intensità. L'umidità della mattina sarà del 83%, con una temperatura media di 9,35°C, oscillando tra i 7,78°C minimi e i 10,88°C massimi. La velocità del vento si attesterà sui 3,49km/h ed avremo un cielo totalmente coperto dalle nuvole. In base a questo meteo, oggi potresti fare attività all'interno di casa dato che è prevista una pioggia con forte intensità. Potrai dedicare il pomeriggio magari alla lettura, al gioco o ad altre attività intime e rilassanti.

Salerno

Oggi a Salerno il clima è Piovoso con pioggia intensa. Livelli di umidità al 93%, con una temperatura media di 6,54°C minima percepita 4,73°C e massima 8,83°C. Voragini del vento debole a 3.25km/h mentre la percentuale di copertura nuvolosa è al 100%. Quindi oggi ottenere un'esperienza all'esterno non sarà sicuramente l'ideale. Si consigliano attività che possono essere eseguite in casa quali leggere libri, guardare film e serie tv, giocare a qualche videogame per rilassarsi al calduccio oppure preparare piatti gustosi.

Benevento

Il clima a Benevento è Rain con pioggia moderata. L'umidità è al 92%, mentre la temperatura media mostra 6.77, una temperatura minima di 4.99 e una temperatura massima di 8.25°C. La velocità del vento è 2,68km/h ed il cielo risulta completamente nuvoloso al 100%. Pertanto, si consiglia di organizzare attività in luoghi chiusi evitando gli spostamenti all'aperto se non strettamente necessari.

Paeestum

ll clima a Paestum è di pioggia intensa. L'umidità è al 94%. La temperatura media è di 10,49°C, con un minimo di 8,88°C e un massimo di 12,55°C. Il vento soffia a 4,36 km/h. La percentuale di nuvolosità è del 100%. In base a questo meteo, oggi sembra non essere il giorno ideale per trascorrere del tempo all'aperto a Paestum. La pioggia intensa e l'alta umidità rendono difficile svolgere qualsiasi attività outdoor. Al posto di andare fuori, potresti rilassarti nella tua casa e dedicare il tuo tempo ad attività come leggere, guardare film/serie tv oppure ascoltare musica.