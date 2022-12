Ilary Blasi come Francesco Totti prende questa decisione per la piccola Isabel: ormai è ufficiale

Ilary Blasi ha preso la stessa decisione di Francesco Totti: proprio come il suo ex ha agito così per sua figlia Isabel.

Ilary è finalmente uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma Bastian Muller. Dopo aver annunciato la sua separazione dal calciatore giallorosso è iniziato la caccia al nuovo compagno non solo della conduttrice ma anche di un eventuale tradimento. A inizio estate tutti accusavano la donna di aver avuto una relazione con un giovane aitante che a sua volta ha spinto Totti tra le braccia di Noemi Bocchi. Francesco e la sua nuova fiamma sono stati beccati spesso insieme e a settembre hanno ufficializzato la loro relazione. Sembra infatti che in un periodo particolarmente difficile per il calciatore, Noemi abbia rappresentato semplicemente leggerezza e spensieratezza.

Se Francesco veniva continuamente paparazzato con Noemi, Ilary appariva sui social e sui tabloid solo con i suoi figli. Adesso però è stata beccata da Chi con Bastian e successivamente ai primi scatti esclusivi pubblicati sul giornale di Signorini, sono uscite nuovo foto inedite del loro weekend sulla neve a St Moriz.

Ilary Blasi come Francesco Totti: ecco cosa ha deciso per sua figlia Isabel

Annunciata la separazione separazioni proprio il giornale di Signorini lanciò l'indiscrezione: pare che Ilary si sia insospettita di alcuni pomeriggi di gioco della figlia Isabel con i figli della Bocchi. Assunto un investigatore ha scoperto la relazione extraconiugale del compagno e ha deciso di porre fine alla relazione. La bambina sembra essere molto legata ai figli della nuova compagna così come alla stessa. Isabel sembra essere la prima dei figli dell'ex coppia ad aver conosciuto Noemi e anche Ilary ha deciso di 'emulare' Francesco.

Durante il suo weekend a St Moriz in cui è stata paparazzata in teneri abbracci e baci con il suo nuovo compagno, sembra che, oltre all'amica Michelle Hunziker che era in compagnia di Sole e Celeste, c'era proprio la piccola di casa Totti. Ilary quindi, proprio come Francesco ha deciso di presentare Bastian prima ad Isabel o forse anche Chanel e Cristian hanno conosciuto la nuova anima gemella della mamma ma di questo non si ha ancora conferma. I tre hanno trascorso un bellissimo fine settimana all'insegna di buon cibo, amici e sport. Sembra quindi che la relazione con Bastian sia talmente seria da arrivare alle presentazioni ufficiali.

