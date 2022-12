Uomini e Donne, avete mai visto Riccardo Guarnieri da giovane? Sarebbe stato un perfetto tronista

Riccardo Guarnieri non ha nulla da invidiare ai giovani tronisti e corteggiatori ma avete mai visto una sua foto da giovane?

Riccardo è sicuramente una delle personalità più discusse del trono over. Entrato nel programma ha subito messo gli occhi su Ida che ai tempi era corteggiata anche da Sossio Artura. Solo dopo aver scoperto di uno scambio di messaggi tra i due ha chiesto alla dama siciliana l'esclusiva e dopo un po' sono usciti dal programma. Questo è il lieto fine che tutti avrebbero voluto per la coppia ma la loro storia è ormai una delle più chiacchierate da ben 5 anni. Abbiamo perso il conto di tutte le volte che i due si sono presi e mollati: proposta di matrimoni, litigi e problemi anche nell'intimità sono stati esposti più e più volte a centro studio.

Riccardo ancora una volta ha chiesto a Ida di riprovarci a maggio ma le lei era pronta a seppellire ogni arma e iniziare da zero, Riccardo sentiva ancora il desiderio di chiarire alcune incomprensioni passate. Questo ha portato all'ennesima rottura. A settembre si sono rivisti in studio e Ida ha sempre cercato di capire i reali sentimenti del cavaliere tarantino fino a quando nel suo cuore si è iniziato a far spazio Alessandro Vicinanza. I due sono attualmente una coppia e ospiti da Maria si sono raccontati felici della loro relazione mentre Riccardo, in presenza della ex ha deciso di abbandonare momentaneamente lo studio.

Riccardo Guarnieri, la foto da giovane fa il giro del web: ecco com'era vent'anni fa

Riccardo è sempre stato un uomo piacente e anche Tina Cipollari, durante una sfilata in cui era a petto nudo capì Ida: l'uomo ha degli addominali scolpiti e delle possenti spalle. Nulla da invidiare a chi attualmente siede sul trono e si fa corteggiare. Proprio con alcuni partecipanti del trono classi quest'anno ha avuto a che fare. Sul trono si trovava Federica Aversano e i due hanno sempre chiesto conferme l'uno dall'altra per capire se abbandonare i propri ruoli e iniziare a conoscersi. Scelta che forse, un po' per paura di una seconda batosta, non ha voluto prendere.

I corteggiatori dell'ex tronista l'hanno spesso criticato e soprattutto attaccato per la matura età: secondo alcuni partecipanti avrebbe dovuto concentrarsi sulle sue coetanee e non sulla giovane tronista mamma. Eppure lui ha sempre ammesso di non invidiare e non sentirsi inferiore a nessuno e dobbiamo ammettere che anche con vent'anni in meno Riccardo mantiene sempre il suo fascino. Ecco la sua foto da giovane.

Effettivamente non avrebbe avuto nulla da invidiare ai giovani tronisti e corteggiatori e chissà se affrontando un percorso in cerca dell'amore in giovane età ora Riccardo si ritroverebbe con moglie e figli.

