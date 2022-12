Bonus 200 euro, quali lavoratori possono averlo: attenzione alla data

Tra qualche giorno sarà disponibile il Bonus 200 euro per i lavoratori: ecco a chi è destinato e quando è possibile ottenerlo.

In questi mesi abbiamo sentito parlare spesso del bonus una tantum che viene erogato periodicamente ad alcune categorie di lavoratori. L'indennità è stata inserita all'interno del famoso decreto aiuti stipulato nel 2022 che proprio in questi ultimi mesi vede protagonista la sua seconda fase. Dopo il lavoro di questi mesi e le prime erogazioni ci sarà una seconda ondata, scopriamo a quali lavoratori sarà destinato il bonus e soprattutto quando arriverà.

La data da segnare in agenda è quella del 16 dicembre, in questa giornata infatti partirà l'erogazione dei bonus a favore di alcune categorie di lavoratori. Si tratta dell'indennità una tantum contro il caro vita. La prima informazione fondamentale è che questo bonus arriverà a tutti i cittadini che hanno provveduto a farne richiesta attraverso il sito dell'istituto previdenziale. Di seguito scopriamo la lista dei lavoratori che possono usufruirne.

Chi avrà il bonus 200 euro? La lista dei lavoratori

Non tutti i lavoratori potranno usufruire del bonus, scopriamo a quali categorie è destinato: lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori precari del settore della scuola e in ultimo i lavoratori del settore dell'agricoltura.

Oltre ad aver fatto richiesta questi lavoratori dovranno avere almeno 50 giornate di lavoro all'attivo nell'anno del 2021. In questo caso il bonus verrà erogato il 16 dicembre ma è possibile che arrivi anche nei giorni successivi. Se in caso contrario il bonus non dovrebbe arrivare, la soluzione è quella di contattare l'Inps tramite mail o prendendo un appuntamento in ufficio. In ogni caso per chi avrà effettuato la richiesta nel modo corretto anche se con ritardo l'accredito arriverà a destinazione.

LEGGI ANCHE>>>Allarme listeria nei supermercati, lotti di formaggio ritirati: è una marca famosissima