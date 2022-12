Film in uscita il 25 dicembre: cosa guardare a Natale in tv e al cinema

Cosa guardare al cinema e in tv nel giorno di Natale? Ecco i film in uscita sul piccolo e grande schermo da non perdere.

Ogni anno la programmazione televisiva cambia nei giorni di Natale per permettere a tutti di respirare la magia delle feste. Non può mancare ovviamente l'appuntamento Disney con i film trasmessi dalla Rai che fanno sognare piccoli e grandi ma non solo. Nel giorno di Natale su Italia Uno andrà in onda Elf e a seguire il famosissimo Miracolo sulla 34 strada. Anche Santo Stefano riserverà grandi sorprese con La bella e la bestia in prima serata su Rai Uno.

Su Rai due invece non mancherà l'appuntamento con Frozen il 29 dicembre e gli Aristogatti il 31 dicembre. Il 30 dicembre invece Rai 3 ospiterà Alla ricerca di Dory mentre è attesissimo il 2 gennaio il Re Leone in prima serata su Rai Uno. Il mondo Disney come sempre illumina il Natale ma anche al cinema non mancheranno i film assolutamente da non perdere che ci aspettano anche nei giorni di festa.

Cosa guardare al cinema nei giorni di Natale?

Al cinema troveremo ovviamente Avatar la via dell'acqua, attesissimo in ogni angolo del mondo che sarà protagonista anche delle programmazioni natalizie. Dalla Francia arriva un film perfetto per piccoli e grandi, si tratta ovviamente di Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note. Dall'Italia arriva Perfetta Illusione con Margherita Vicario, una commedia romantica perfetta nei giorni di festa.

Per i giovani amanti del grande schermo ci sarà il Gatto con gli stivali 2 con le sue avventure e non mancherà un grande omaggio tutto italiano. Anche il tributo a Massimo Troisi con protagonista Lello Arena sarà nelle sale italiane con Il mio amico Massimo. Direttamente dall'Amica Geniale sarà protagonista di Chiara l'attrice Margherita Mazzucco per un'interpretazione davvero unica. Per chi invece volesse godere del grande cinema direttamente sul divano di casa c'è un film in uscita proprio il 25 dicembre su Sky Cinema.

Beata Te è la nuova commedia all'italiana con protagonista Serena Rossi insieme a Fabio Balsamo. I due attori debutteranno su Sky proprio il giorno di Natale e le risate sono assicurate. A quanto pare come ogni anno la programmazione tv e il grande schermo garantiscono il film perfetto per chiunque.

