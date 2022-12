Regali di Natale, quest'anno riduci gli sprechi: ecco come incartarli in maniera originale

Regali di Natale: incantarli con cura è un segno d'amore. Dimostra di rispettare anche l'ambiente con delle confezioni ecosostenibili!

Natale si avvicina e con la frenesia del lavoro spesso il tempo da dedicare alle compere si riduce ai minimi termini. Dobbiamo ammettere che anche gli acquisti online ha 'aiutato' molto le persone che veramente non hanno tempo di recarsi in giro per negozi. I regali arrivano comodamente a casa e possono essere ordinati dal divano sorseggiando un calice di vino o una calda tisana. Per molti però la magia del Natale è proprio questa: scegliere con cura ogni minimo dettaglio del dono che riceveranno amici e parenti, se gli acquisti online possono aiutare a ridurre i tempi, una decina di minuti meritano di essere dedicati ad ogni pacchetto.

Regali di Natale: ecco come incartare i regali riducendo gli sprechi. Bastano piccole accortezze per fare un figurone con amici e parenti

Scegliere il regalo è sicuramente la parte più difficile ma non dobbiamo sottovalutare l'estetica del pacchetto regalo. In commercio si trovano tantissime carte che vengono nella frenesia strappate e buttate. Uno spreco veramente deplorevole visto che esistono alcuni modi per incartare i regali che sono sicuramente più sostenibili. Sicuramente avrete a casa dei nastri che a loro volta sono già stati riciclati da altri regali, ma anche dello spago fa una bellissima figura se ben abbinato. Immancabile una decorazione e il biglietto. Un idea potrebbe essere quella di utilizzare un ramoscello di rosmarino, o degli agrumi essiccati con bastoncini di cannella. Per ricoprire il vostro pacchetto, al posto di acquistare altra carta destinata allo straccio si potrebbe pensare di utilizzare vecchi giornali.

Altra idea potrebbe essere quella di scegliere un doppio regalo: se sapere che la persona a cui è destinato il regalo è un amante degli accessori potete andare alla ricerca di originalissimi foulard. Questi sono di grandissima tendenza e si possono indossare non solo tra i capelli come bandana o come fiocco ma anche come li abbiamo sempre visti al collo, annodati alle borse o ai pantaloni. Dopo aver scelto un foulard e volete prendere un altro accessorio come bigotteria, una cintura o una pochette, potete impacchettare proprio con il foulard questo dono.

Quest'anno riduci gli sprechi e si originale non solo con i doni ma anche con le confezioni. Aiuta l'ambiente con carta riciclata o con stoffe: sicuramente questa sarà una coccola per chi riceve questo regali curati nei minimi dettagli.

