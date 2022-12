Elisabetta Gregoraci travolta dalle critiche: il suo look è una frecciatina ad Heidi Klum?

Elisabetta Gregoraci divide nuovamente il popolo del web: tutta colpa di una foto in intimo. Frecciatina all'ex di Briatore?

Elisabetta Gregoraci è stata l'unica donna che sembrava ad aver conquistato il cuore di Flavio Briatore. L'imprenditore ha sempre avuto donne molto belle e soprattutto note al mondo della moda. Eppure in passato Briatore aveva dichiarato che era stata la semplicità di Elisabetta e l'attaccamento alla famiglia che aveva fatto si che conquistasse il suo cuore una volta e per sempre. Purtroppo la relazione nel 2017 è giunta al capolinea e ora i due hanno un bellissimo rapporto civile: insieme crescono Nathan Falco che è legatissimo ai genitori. Elisabetta ha attualmente il cuore impegnato: il suo nuovo lui è Giulio Fratini mentre Briatore continua ad essere paparazzato ogni volta con donne diverse.

Briatore non è solo padre del noto Nathan ma anche di una splendida ragazza nata dalla sua precedente relazione con Heidi Klum. Leni, insieme alla mamma, è stata scelta per la nuovissima campagna di Intimissimi che in Italia sta spopolando. Alcuni credono che questo sia un vero e proprio schiaffo alla Gregoraci che non molto tempo prima aveva postato sui suoi social delle foto con un sexy intimo rosso.

Elisabetta Gregoraci sotto accusa: tutta colpa di un look in pizzo!

Elisabetta ha sempre avuto un gusto che ha diviso il web. Alcuni adorano il fatto che scelga capi audaci come pantaloni in latex o mini dress con tagli cut-out che mettono in risalto il suo decolté e soprattutto la sua snella figura. La Gregoraci si allena ogni giorno per mantenere quel fisico scolpito da tanti invidiati ecco perché quando può scegli di osare con alcuni capi che a volte sono un po' contro corrente. Dopo il successo che ha ottenuto la ex di Briatore con la sorellastra di Nathan nella pubblicità di Intimissimi, Elisabetta ha deciso per una serata di indossare un body in pizzo nero abbinato ad un crop top. Un abbinamento che divide il popolo del web che si chiede chi si occupa di curare la sua immagine.

Oltre ai commenti del web diviso per la scelta stilistica salta all'occhio un commento di un contatto fake che chiede come mai tutti l'accusano di essere gelosa della pubblicità in intimo di Heidi. I più maliziosi credono che la Gregoraci abbia creato un contatto falso per difendere il suo look ma dubitiamo che la conduttrice di Battiti Live abbia perso tutto questo tempo per lanciare una frecciatina a chi l'accusa di essere gelosa. Del resto lo sappiamo, Elisabetta è molto schietta e non ha di certo bisogno di contatti falsi.

