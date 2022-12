Alessandro Borghese: "Cosa fate a Capodanno?", la cena-evento dello chef è la soluzione perfetta

Il conduttore di 4 Ristoranti ha trovato la soluzione giusta per trascorrere il Capodanno perfetto: dove andare a festeggiare l'ultimo giorno dell'anno.

"Il lusso della semplicità" è la dimora di chef Borghese, ristorante in cui il conduttore ha investito tutto il suo sacrificio. I due locali si trovano a Milano e a Venezia in un'atmosfera davvero magica dove i prezzi non sono esorbitanti ma il cibo è davvero incredibile. Da molti anni a questa parte Borghese è la vera star della cucina in tv, con i suoi programmi riesce a conquistare tutti più di un qualsiasi altro chef ma non solo.

Il format che l'ha consacrato uno dei personaggi televisivi più famosi di sempre è 4 Ristoranti in cui il pubblico attende con ansia il suo giudizio. Borghese riesce a cogliere tutti i dettagli dei ristoranti che visita stilando una classifica che spesso è capace di ribaltare il risultato finale. Questa volta però al centro dell'attenzione c'è un evento davvero speciale, si tratta del Capodanno e di come festeggiarlo. L'idea di Alessandro Borghese è davvero incredibile e stupirà tutti i suoi fan, ecco di cosa si tratta.

Alessandro Borghese e l'evento a Capodanno: cosa succederà a Venezia

A ospitare il Burle, Musica e Burlesque sarà proprio il ristorante di Alessandro Borghese nella meravigliosa cornice della città di Venezia. Lo chef ha deciso di organizzare una cene evento dove non mancherà dell'ottimo cibo con un menù tutto da scoprire ma non solo. Al centro dei festeggiamenti del Capodanno al suo ristorante ci sarà lo spettacolo, la musica e il divertimento. I tre ingredienti principali per ottenere una festa di fine anno degna di questo nome.

Se ancora non sappiamo come trascorrere l'ultimo giorno dell'anno Venezia potrebbe essere la meta perfetta in grado di lasciarci a bocca aperta per un'esperienza unica. Insieme alla sua squadra di lavoro Chef Borghese ha deciso di mettere insieme tutto ciò che serve per un evento indimenticabile a cui i suoi fan più fedeli non possono non partecipare. Non resta che alzare il telefono e prenotare per una serata davvero unica all'insegna del divertimento con l'opportunità di cenare in uno dei ristoranti più ambiti d'Italia.

