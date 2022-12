La canzone di Natale più ascoltata del 2022: la classifica vi stupirà

Quali sono le dieci canzoni di Natale più ascoltate del 2022? La classifica rivela una sorprendente novità.

Le canzoni natalizie sono un modo perfetto per sprigionare l'atmosfera natalizia intorno a noi, a lavoro o a casa. Nel 1994 Mariah Carey pubblicava "All I Want for Christmas Is You" che dal quel momento detiene il titolo come canzone di Natale più ascoltata di sempre. L'artista americana ha rivoluzionato moltissime generazioni con il suo brano ma a quanto pare non è l'unica a emergere nel mondo delle canzoni natalizie più amate dell'anno.

La classifica ufficiale cambia ovviamente ogni anno e questa volta ci sono dei nomi che sorprendono per la loro originalità ma non solo. Nessuno si sarebbe infatti aspettato che alcuni degli artisti più amati al mondo della nuova generazione diventassero dei veri competitor della cantante più ascoltata di sempre a Natale. Scopriamo chi sono e quali sono i brani di cui nessuno è riuscito a fare a meno in quest'anno.

Le canzoni di Natale più ascoltate del 2022: la classifica ufficiale.

Al primissimo posto continua a restare "All I Want for Christmas Is You" che da anni conferma il suo successo ma non è la sola. Al secondo posto abbiamo "Last Christmas" di Wham altro grande classico molto più melodico e arrangiato in chiavi sempre diverse. Il terzo posto spetta a "Santa Tell Me" di Ariana Grande, questa la prima grande sorpresa dell'anno. Un artista giovanissima si prepara a dare del filo da torcere alla Carey dopo anni di successo e chissà se l'anno prossimo la vedremo in testa alla classifica.

Al quarto posto c'è lui, il cantante più amato tra le voci maschili del Natale, Michael Bublé con "It's Beginning to Look a Lot like Christmas". Il quinto e il sesto posto sono di due grandi classici, "Rockin' Around The Christmas Tree" di Brenda Lee e "Jingle Bell Rock" di Bobby Helms. Al settimo posto non stupisce la presenza di "It's the Most Wonderful Time of the Year" di Andy Williams.

L'ottavo posto è invece di uno degli artisti più amati al mondo capace di far impazzire la nuova generazione, troviamo "Mistletoe" di Justin Bieber. Anche lui è destinato a dare del filo da torcere alla cantante di All I Want for Christmas Is You. Al nono posto c'è un'altra pop star internazionale si tratta di Si con "Snowman". Chiude la clasisfica "Do They Know It's Christmas? - 1984 Version" di Band Aid.

