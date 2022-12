Royal Family, la tradizione di Natale più strana di sempre: cosa devono indossare a tavola

Anche la Royal Family ha le sue tradizioni natalizie: ecco cosa devono indossare i commensali a tavola nel giorno del pranzo di Natale.

Questo sarà il primo natale senza la Regina Elisabetta e al suo posto ci sarà il nuovo sovrano Carlo III ad accogliere i commensali e la famiglia riunita in occasione del Natale. Le tradizioni nella casa reale inglese non mancano di certo, prima tra tutte quella del ritrovo della famiglia dalla vigilia fino al giorno successivo. Elisabetta ha sempre accolto i suoi cari con regali e spirito natalizio con tanto di pranzi e cene con piatti tradizionali.

Quest'anno Carlo farà gli onori di casa ma ci sono alcune tradizioni piuttosto bizzarre che caratterizzano il Natale della famiglia reale più famosa al mondo. La regina adorava fare i regali alla servitù ma non solo, anche i diversi alberi di Natale hanno una storia tutta da scoprire. Questa volta però a suscitare grande curiosità è un dettaglio dell'outfit che devono osservare i commensali maschi seduti a tavola.

Cosa indossano i reali durante il pranzo di Natale: è una regola

La cena della Vigilia e il pranzo di Natale sono due eventi molto speciali per la Royal family. La regina decideva infatti anche i posti a sedere dei familiari che partecipavano con lei al pranzo ma non è tutto. La sovrana desiderava che i bambini cenassero in una sala a parte e che si riunissero agli adulti solo successivamente il consumo dei pasti. Questo per far sì che tutto fosse perfetto, chissà se Re Carlo deciderà di seguire la stessa tradizione per i ritrovi familiari di quest'anno.

Sono molte le tradizioni che i reali rispettano nei giorni di Natale ma la prima tra tutte riguarda il loro outfit. I membri maschi della royal family infatti indossano una cravatta nera durante il pranzo o la cena con il sovrano. Una tradizione piuttosto bizzarra e che si distanzia dalle altre che prevedono decorazioni di un certo tipo o usanze legate al cibo. Non dimentichiamo infatti che la Royal Family adotta usanze inglesi ma anche tedesche che discendono dal suo passato.

