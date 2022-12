Harry e Meghan, ennesimo smacco alla Royal Family: chissà cosa avrebbe detto la Regina Elisabetta

Harry e Meghan conquistano un altro successo che oscura nuovamente la Famiglia Reale. William e Kate avevano provato a rubare la scena ai Duchi di Sussex ma non è servito a nulla.

La coppia continua a far venire le palpitazioni ai membri della famiglia reale britannica strettamente legata al sistema. Da quando hanno abbandonato i titoli hanno preso decisioni che hanno fatto veramente infuriare alcuni parenti di Harry. Tutto è iniziato quando hanno deciso di rilasciare un'intervista a Ophra che ormai è diventata famosissima. La risposta della Regina Elisabetta che ai tempi era ancora bella arzilla fu semplicemente quella di rinnovare l'invito al nipote e alla moglie: nonostante le dichiarazioni terrificanti come alcune accuse razziste, Elisabetta disse che le porte del palazzo sarebbero rimaste sempre aperte per i due, invito rinnovato anche da Re Carlo non appena ha preso il posto della madre.

Sembra che tra tutti i membri della Royal Family a non accettare alcune dichiarazioni e soprattutto alcune decisioni di Harry sia principalmente il fratello e futuro Re William. Il clima era già teso da tempo in quanto era ormai stata resa nota l'uscita del romanzo del secondo figlio di Diana: Carlo e William hanno 'paura' che venga macchiata ulteriormente l'immagine della famiglia reale che in questi anni ha fatto di tutto per continuare a farsi amare dai sudditi e soprattutto dall'opinione pubblica mondiale.

Harry e Meghan, smacco alla Regina Elisabetta: nemmeno lei ha ottenuto questo successo

Dopo l'annuncio della pubblicazione del suo libro è arrivato anche un altra novità: era noto da tempo che i due avevano firmato un contratto con la famosissima piattaforma streaming Netflix che ha deciso di dare voce ai due giovani sposini e raccontare la loro storia dagli esordi, al matrimonio per concludere con la scelta di abbandonare la famiglia reale e vivere oltreoceano. Un documentario che ha lanciato le prime tre puntate e che ha avuto una risonanza mediatica impressionante. Ieri in attesa dell'uscita degli ultimi episodi, William e Kate hanno pubblicato i loro auguri di natale ma non sono di certo serviti a catturare l'attenzione.

Sulla piattaforma sono presenti anche tantissimi altri documentari sulla famiglia: i più visti ovviamente sono quelli legati alla vita di Lady D. La Regina che è stata incoronata giovanissima con l'avvento della tv ha deciso di registrare un documentario per mostrare a tutti la sua vita a palazzo. Nemmeno entrare per la prima volta a Windsor ha riscosso tanto successo come la storia di suo nipote e dell'attrice americana. Un vero e proprio smacco che nessuno forse si sarebbe aspettato.

