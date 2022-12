Regali dell'ultimo minuto, niente panico! Questa proposta vi svolterà la giornata

24Regali dell'ultimo minuto: quanti di voi hanno appena scoperto che stasera c'è quella zia o quel cugino inaspettato al cenone? Ecco come correre ai ripari per non far brutta figura.

I regali di Natale sono sempre sapientemente studiati per ogni persona. In base al proprio budget, tantissime persone si anticipano di intere settimane per poter fare un regalo che abbia non solo una massima resa ma che rientri nel gusto di chi li deve ricevere. È il caso di dire che da quando anche in Italia si festeggia il Black Friday, molti si anticipano per poter risparmiare anche se questa è un'arma a doppio taglio. A ringraziarvi sarà sicuramente il vostro portafogli ma dobbiamo andare a colpo sicuro: di solito è molto difficile cambiare i regali che sono stati acquistati un mese prima della vigilia e che soprattutto al momento dell'acquisto erano in saldo.

Alcuni, per non correre nessun rischio chiedono ai diretti interessati cosa vorrebbero ricevere: una rivisitazione della letterina di Babbo Natale in versione per adulti! Altri invece, potremmo dire gli 'scansafatiche' regalano delle semplice buste riempite con il budget: il bigliettino più comune di questi regali è ' scegli ciò che più ti piace'. Ma cosa fare quando all'ultimo minuti si scopre che a tavola questa sera sarà presente anche quella zia o quel cugino che è riuscito a prendere l'aereo giusto in tempo per passare insieme le vacanze? Il panico si scatena soprattutto se questo si scopre verso le 18:00 quando i negozi sono chiusi o, peggio ancora, direttamente quando ci troviamo a tavola. Cosa fare in questi casi? Niente panico, basta solo un foglio di carta o, ancor meglio, una stampante.

Regali dell'ultimo minuto: ecco cosa vi salverà!

I regali a cui non abbiamo pensato spesso sono di persone che non frequentiamo con assiduità: questo potrebbe essere il caso di alcuni amici di vecchia data presenti inaspettatamente al cenone o alcuni parenti che, dopo mesi e mesi che non si fanno sentire, vengono a casa carichi di regali per tutti. Ovviamente la soluzione più veloce sarebbe quella di regalare la famosissima busta ma perché fare un regalo così scarno e risultare disinteressati quando bastano semplicemente due minuti per fare una bellissima figura?

Il segreto è collegarsi anche da cellulare online e acquistare delle Gift Card nei negozi che immaginate possono essere graditi. Decathlon per chi ama lo sport, Zara per il fashion o perché no: anche un'esperienza. Ecco allora che vi basterà solo una stampante per incartare il buono o un bigliettino che avvisa del budget da spendere nel negozio prestabilito.

LEGGI ANCHE:Vigilia di Natale, il primo piatto di pesce più facile di sempre: come salvare il cenone natalizio